نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية “هل سيرتفع ؟” أسعار مشتقات الوقود وفقاً لتحديث أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر اغسطس 2022 هو أهم ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، إذ ينتظرون قرار شركة ارامكو السعودية المسؤولة عن تحديد السعر الجديد وفقًا لما يحدث من تأثيرات في العالم و التي يقع أثرها على سعر البنزين في المملكة، وبالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لإعلان تحديث أسعار البنزين ، زاد البحث بشكل ملحوظ عن تفاصيل ذلك، وفيما يلي نوضح لكم التفاصيل.

سعر البنزين الجديد في السعودية

أرامكو تعلن عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أغسطس 2022 في اليوم العاشر منه، وفقا لما هو متعارف عليه، حيث أنها تتبع ذلك النظام الشهري الخاص بضبط أسعار الوقود المستخدم في جميع أنحاء المملكة، و من المعروف أن انتشار جائحة فيروس كورونا وبعض العوامل الأخرى كان لها أثر كبير على تغيير أسعار البنزين في الأشهر القليلة الماضية ، ولذلك تحرص أرامكو على مراجعة الأسعار بشكل دوري لتضمن عدم تأثر المستهلك بالعوامل المحيطة، ومن المفترض أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في اليوم الحادي عشر من أغسطس.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية

من المتوقع ألا يتغير سعر البنزين الجديد في السعودية كثيرا عما كانت عليه في الشهور السابقة، حيث كانت أسعار البنزين المطبقة في كافة محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية في الشهر الماضي على النحو التالي: –

سعر فئة 91 بنزين 2.18 ريال سعودي.

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

سعر بنزين فئة 95 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل 0.63 ريال للتر.

سعر الجاز 0.52 ريال سعودي.

سعر البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر شركة أرامكو هي إحدى أهم وأبرز الشركات في مجال توزيع النفط في المملكة العربية السعودية ، والتي تحرص دائماً على تطبيق الأسعار التي تناسب البائع و المستهلك وفقًا للظروف المحيطة من مختلف الجهات، وبالفعل استطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية كسب ثقة جميع العملاء لحرصها على تعديل الأسعار بدقة بما يتماشى مع كافة فئات المجتمع.