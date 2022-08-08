نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسعيرة البنزين الجديدة لشهر اغسطس 2022 وفقا لقرار شركة ارامكو بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة أرامكو السعودية أصبحت هي المسؤول الأول عن تسعيرة البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2022، وذلك وفقا لكافة التأثيرات التي يكون لها الاثر الأكبر على سعر البنزين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب اعلان شركة ارامكو عن أسعار البنزين الجديدة زاد البحث بشكل كير من قبل المواطنين حول تسعيرة البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2022 الي سوف يتم تطبيقها بكافة محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف نتناول من خلال مقالنا اليوم تفاصيل تسعيرة البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2022.

تسعيرة البنزين الجديدة لشهر اغسطس

من المحدد أن تقوم شركة أرامكو السعودية بالاعلان عن أسعار البنزين الجديدة لشهر اغسطس في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وذلك باعتبارها هي من تقوم باتباع ذلك النظام الشهري لتعديل أسعار البنزين المتبعة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن جائحة فيروس كورونا وغيرها من العوامل المحيطية كان لها الأثر الأكبر على أسعار البنزين في مختلف الشهور الماضية، ولذلك حرصت شركة ارامكو على مراجعة الأسعار بشكل دوري من أجل أن تتمكن من الاعلان بشكل رسمي عن أسعار البنزين المطبقة في كل شهر وفقا للعوامل المحيطة بها.

سعر البنزين في السعودية

ومن المحدد أن تعلن شركة ارامكو عن أسعار البنزين المتبعة في شهر اغسطس بدءا من يوم العاشر على أن يتم تطبيقها من اليوم الحادي عشر، ولقد كانت أسعار البنزين المطبقة في كافة محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية للشهر الماضي كالتالي:-

سعر بنزين فئة 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

سعر بنزين فئة 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بسعر 0.70 ريال سعودي.

سعر الديزل بسعر 0.63 ريال سعودي لكل لتر.

سعر البترول المسال بسعر 0.75 ريال سعودي.

سعر الجاز بسعر 0.52 ريال سعودي.

شركة أرامكو بالسعودية

ومن الجدير بالذكر ان شركة أرامكو تعتبر واحدة من الشركات الضخمة بمجال النفط بالمملكة العربية السعودية، والتي تحرص على أن يتم تطبيق تلك الأسعار التي لا تهلك البائع ولا المستهلك وفقا للظروف المحيطة بها من كافة الانحاء، وعلى مدار الشهور الماضية أستطاعت أن تكسب ثقة العملاء وذلك لحرصها الشديدعلى ضبط الاسعار بما يتوافق مع الفئات المختلفة بالمجتمع.