قسط أونلاين مشترياتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة

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قسط أونلاين مشترياتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 60 ألف ريال سعودي ، حيث يهدف هذا البرنامج التمويلي إلي مساعدة العميل في تقسيط مشترياته وذلك بصورة إلكترونية وبشروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وغير معقدة ، جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة التى توفرها شركة تسهيل اكسترا للتمويل في المملكة العربية السعودية. برنامج تقسيط المشتريات من شركة تسهيل اكسترا للتمويل لقد جاءت شركة تسهيل اكسترا للتمويل كواحدة من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة.

برنامج تقسيط المشتريات أونلاين واحد من أهم تلك البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة تسهيل اكسترا للتمويل.

توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 60 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية اونلاين علي طلب التمويل الشخصي.

طالب التمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات أونلاين.

وفرت شركة تسهيل اكسترا للتمويل في المملكة العربية السعودية التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل.

هذا البرنامج التمويلي من شركة تسهيل اكسترا للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مشترياته من خلال فترات سداد يمكن أن تصل حتي 36 شهر.

طالب التمويل يمكنه الإطلاع على المزيد من البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة تسهيل اكسترا للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

توفر شركة تسهيل للتمويل برنامج تقسيط المشتريات أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال إجراءات سريعة وسهلة وغير معقدة. أهم الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب الاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات أونلاين من شركة تسهيل اكسترا للتمويل إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، يلزم تقديم الهوية الوطنية له لاستكمال إجراءات الطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين فيلزم لاستكمال جميع الإجراءات تقديم الإقامة.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم إثبات دخل وذلك من خلال التأمينات الإجتماعية أو تعريف بالراتب.

يلزم لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب الاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات أونلاين من شركة تسهيل اكسترا للتمويل تقديم العنوان الوطني لطالب التمويل داخل المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة قسط أونلاين مشترياتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة - ثقفني

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