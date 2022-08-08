تسجيل حساب المواطن 1444|| رابط وشروط التسجيل في حساب المواطن 2022

في الفترة الأخيرة صدر أمر ملكي بإعادة التسجيل في حساب المواطن 2022 لجميع الذين يستوفون شروط وشروط الأهلية، لذلك كان الكثير من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المتوسطة والفقيرة يبحثون عن رابط تسجيل حساب المواطن من أجل الحصول على دعم مالي شهري.

رابط تسجيل حساب المواطن 2022

إليك مدى سهولة تسجيل حساب مواطن في عام 2022 من الرابط الرسمي المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات

تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق كلمة تسجيل جديد.

أدخل البيانات المطلوبة على سبيل المثال: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول”.

ستتلقى رسالة بها رمز تأكيد على هاتفك.

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص له.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للحساب.

أدخل باقي التفاصيل المطلوبة “العنوان والتفاصيل العامة، التفاصيل التابعة، تفاصيل العقارات”.

إرفاق جميع المستندات اللازمة.

بذلك يكون قد تم التسجيل.

شروط حساب المواطن

هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن ليكون مؤهلاً للحصول على هذه المساعدة وقد حددت حكومة المملكة العربية السعودية هذه الشروط وهي:

لا يحق لأي مواطن من أي جنسية أخرى غير المملكة العربية السعودية الحصول على هذه المنحة.

يجب توخي الحذر عند قيام المواطن بتسجيل بياناته ومعلوماته على الموقع ويجب إدخالها بشكل صحيح حيث أن وجود أي خطأ في البيانات يقلل من فرص حقه في هذا الدعم المالي.

يجب أن تكون إقامة المواطن في المملكة العربية السعودية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية، حيث أن الحد الأدنى لمدة هذا هو تسعون يومًا ويجب ألا تقل عن هذا.

إذا كان المواطن خاضعًا لأي من الأحكام القانونية لارتكاب جريمة وكان في السجن بالفعل ، فلن يتم منحه هذه المساعدة.

يتم تحديد تكلفة هذه المساعدة اعتمادًا على حالة المواطن وعمره وعدد أفراد الأسرة وما إلى ذلك وهذا المبلغ تعتمد على الشخص.

المستندات اللازمة للتسجيل في حساب المواطن