نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لعام 1444 هـ في المقال التالي
قامت بالأعلان جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك عبر موقع الرسمي الخاص أضغط هنا بها، حيث توفر عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم والجامعات، للعمل في عدة مدن مختلفة بالمملكة، وفقا لمتطلبات كل وظيفة.
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لعام 1444 هـ
وبدأ التقديم لتلك الوظائف بداية من اليوم الأحد ويستمر باب التقديم لها عدة أيام في شهر محرم 1444، وهناك بعض الوظائف سيبدأ التقديم لها بداية من الثلاثاء المقبل. أنشأت الجامعة عام 2005 وتقع بالمملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، ولها فرعين في الأحساء وجدة، وتحتوي الجامعة على أربع عشرة كلية في ثلاث مدن جامعية في الرياض وجدة والأحساء، وتقدم الجامعة لمرتاديها برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا.
وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
- أخصائي مزايا وتعويضات.
- مفتش سلامة.
- محلل / مبرمج.
- إداري قاعدة بيانات.
- إداري عقود ثان.
- مندوب مشتريات ثان.
- أمين مكتبة.
- مساعد أمين مكتبة.
- مشغل رسومات أول.
- أخصائية تمريض.
- محاضر في علم التشريح.أ
- خصائي فني أول.
الاستعلام عن نتائج القبول في كلية المجتمع بالدمام 1444 هـ
عليكم اتباع الخطوات التالية:
- التوجه نحو الموقع الإلكتروني الرسمي لكلية المجتمع بالدمام.
- الضغط على مربع “Click Here”.
- إدخال اسم المستخدم في الحقل المخصص له.
- إدخال كلمة السر رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لها.
- الضغط على مربع تسجيل الدخول “Log In”.
- الاطلاع على نتائج القبول في كلية المجتمع بالدمام.
المستندات المطلوبة للقبول في كلية المجتمع بالدمام 1444 هـ
- شهادة الثانوية الأصلية وصورة منها.
- صور شخصية قياس 64 سم × عدد 3 صور.
- وثيقة إثبات فصيلة الدم ويمكن استخدام صورة من رخصة القيادة.
- جميع النماذج المطلوبة على أن تكون معبئة بشكل دقيق ومرفقة مع المستندات المطلوبة عند إرسالها.
خطوات التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
- قم بالتسجيل في نظام التوظيف.
- ابدأ بتعبئة الخانات.
- أرفق السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة المؤهلات العلمية، وشهادات الخبرة.
- من خانة الفرص الوظيفية، قم بالتقديم على الوظائف المطروحة والملائمة لمؤهلك الدراسي.
- وتجرى المقابلة، وخلالها يجب على المتقدم إحضار المستندات التالية
- أصل ونسخة من المؤهلات العلمية من الجامعات المحلية.
- إذا كانت الجامعة غير محلية، يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم.
- أصل ونسخة من شهادات الخبرة لذوي الخبرات السابقة.
- أصل ونسخة من الشهادات التدريبية إن وجدت.
- أصل ونسخة من الهوية الوطنية.
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