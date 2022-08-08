نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر تغيير المستوى التعليمي ١٤٤٤ بالخطوات وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي
كيفية تغيير المستوى التعليمي أوضحتها اليوم منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، بعد استفسار ورد على الموقع الإلكتروني الرسمي تويتر منصة أبشر من أحد المستفيدين كان مفاده ” كيف يتم تغيير المهنة والمستوى التعليمي في أبشر“، وبناء عليه تم إيضاح الخطوات الواجب اتباعها لتعديل المستوى التعليمي دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، وفق رؤية المملكة 2030 التي تعمل على راحة المواطن من خلال الميكنة الإلكترونية لكافة الخدمات المقدمة للمواطن السعودي والمقيمين على أراضي المملكة.
خطوات تغيير المستوى التعليمي في أبشر١٤٤٤ بالسعودية
في نفس السياق السابق ذكره فقد أوضحت أبشر الإلكترونية كيفية تعديل المستوى العلمي من خلال القيام بالخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا القيام بالولوج إلى الموقع الرسمي أبشر الإلكتروني.
- أيضًا قم بتعبئة رقم الهوية أو اسم المستخدم، وكذلك كلمة المرور للدخول على حسابك أبشر أفراد.
- كذلك النقر على أيقونة خدماتي الإلكترونية.
- قم باختيار خانة الأحوال المدنية، ومن ثم النقر على أيقونة خدمة تواصل.
- يلي ذلك الولوج إلى خدمات السجل المدني.
- في هذه الأثناء كم بكتابة طلبك بتعديل المستوى التعليمي، وإرفاق كافة المستندات الثبوتية الخاصة بطلبك.
- في النهاية قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.
ما سبب رفض تعديل المؤهل الدراسي في أبشر؟
إضافة لما سبق ذكره فبعد أن يتم تقديم طلب تعديل المستوى التعليمي في أبشر يقوم المسؤولين بدراسته والموافقة عليه أو رفضه وتعود أسباب رفض الطلب لعدة أسباب منها:
- أولًا عدم تطابق مستند المؤهل العلمي المرفق مع الأصل الصادر من المؤسسة التعليمية.
- كذلك عدم تقديم وإرفاق المستندات المطلوبة لتعديل المؤهل الدراسي، قبل إرسال الطلب.
- أيضًا بسبب عدم انطباق طلب تغيير المستوى التعليمي مع المؤهل المرفق وفق تصنيف بيانات مستوى التعليم بالمملكة.
- في النهاية في حال صدور الشهادة العلمية من خارج المملكة لابد من إرفاق الشهادة المعادلة من وزارة التعليم السعودية وإلا تسبب ذلك في رفض طلبك.
المستندات والأوراق المطلوبة لتغيير المؤهل العلمي في أبشر 1444 عن طريق الجوال أو الحاسب الآلي
في الختام للقيام بخدمة أبشر لتعديل المؤهل التعليمي 2022 كل ما عليك إرفاق مستندين أساسيين هما:
- أولًا نسخة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الصادر من داخل السعودية.
- كذلك في حال الحصول على المؤهل الدراسي من خارج المملكة، إرفاق شهادة معادلة من وزارة التعليم السعودية.
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