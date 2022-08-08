الخطوات المتبعة للإستعلام عن نتائج الأهلية وموعد نزول الدفعة 57 حساب المواطن لشهر أغسطس 2022

العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ،ينتظرون موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022 ،كما يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج المساعدة في المملكة العربية السعودية، والهدف منه تقديم المساعدات المالية للمواطنين السعوديين ،من أجل مواجهة غلاء الأسعار ،والسيطرة علي الأزمة الأقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي أن هذا الدعم يقدم كل شهر للمواطنين السعوديين.

الموعد المحدد لصرف الدفعة 57 حساب المواطن لشهر أغسطس2022

قام برنامج حساب المواطن ،بالإعلان عن صرف الدعم ،الدفعة 57 لشهر محرم 1444 ،وذلك سيتم إيداع الدفعة في يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 ،والموافق 12 محرم 1444 ،وذلك لكافة المستفديين ،وسوف يبدء المستفيديين بالصرف ،بعد إتمام عملية الإيداع بمرور 24 ساعة فقط.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حساب المواطن 1444

يمكن التسجيل في دعم حساب المواطن ،وذلك بعد توافر عدة شروط في المتقدم ،قد وضعها البرنامج حساب المواطن ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمى المستفيد من الدعم عن 35 عاما.

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 3000 ريال سعودي.

لا يمتلك المستفيد أي أملاك عقارية ،أو أصول مالية عالية.

يلزم أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون المستفيد مقيم بأحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة بالمملكة.

وأخيرا:يتم منح دعم حساب المواطن للمطلقة ،والذي لديها أبناء سعوديين.

الخطوات المتبعة للتسجيل في حساب المواطن 1444

لكي يتم التسجيل في دعم حساب المواطن ،لابد من إتباع عدة خطوات للتسجيل ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

ثم بعد ذلك يتم إختيار إنشاء حساب.

وبعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة ،مثل الإسم ،ورقم الهوية ،وتاريخ الميلاد.

ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الجوال، في الخانة المخصصة له.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة التسجيل.

سوف يتم تلقي رسالة نصية علي الهاتف الجوال،تحتوي علي كلمة السر.

يتم تسجيل الدخول في الحساب.

وبعد ذلك يتم تغيير كلمة السر.

وبعدها يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة ،بطريقة صحيحة.

وأخيرا:يتم الضغط علي أيقونة تسجيل.

خطوات الإستعلام عن نتائج الأهلية 1444

يمكن الإستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 57 لحساب المواطن ،شهر محرم 1444 ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي: