نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين لشهر اغسطس 2022 في السعودية كم سعر بنزين 91 و بنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين لشهر اغسطس 2022 في السعودية، يعد من أكثر الموضوعات التي تستهدفها محركات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل الحصول علي جدول اسعار البنزين اغسطس 2022 والتي تمثل أهمية كبيرة وتوثر علي كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية والاستهلاكية الأخري، علما بأن تلك الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير علي المدي القريب والبعيد وفي خلال أيام بسيطة قد تتغير الاسعار بوضوح وبصورة كبيرة، الأمر الذي حدث بالفعل منذ تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أثر علي كافة القطاعات وأسعار النفط في جميع دول العالم، لذلك سوف نجيب لكم عبر هذا التقرير الإجابة عن سؤال كم سعر بنزين 91 و بنزين 95.

سعر البنزين لشهر اغسطس 2022 في السعودية

حتي تتعرف علي جدول اسعار البنزين الجديدة اغسطس 2022 عليك الترقب حتي يوم العاشر من شهر اغسطس، حيث إنه الميعاد الثابت والمحدد الذي تعلن بة شركة أرامكو السعودية الاسعار الجديدة للنفط ومشتقاته التي يستهلكها المواطن والمقيم في السعودية بشكل يومي، وبشكل خاص نجد استفسار حول سعر بنزين 91 وسعر بنزين 95، حيث يتم تصنيف تلك القوات بين الاكثر استهلاكا في السعودية.

ارامكو السعودية تسعيرة البنزين الجديدة

حتي الوقت الراهن لازالت شركة أرامكو السعودية تعمل في جميع قطاعات الوقود بها بتلك التسعيرة المعلنة منذ يوليو الماضي، وقد جاءت تلك الأسعار علي هذا النحو

سعر بنزين 91 2.18 ريالا سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريالا سعودي في كل لتر.

الكيروسين 0.70 ريالا سعودي في اللتر الواحد.

الديزل 0.63 ريالا سعودي لكل لتر.

سعر البترول المسال 0.75 ريالا سعودي للتر.

الجاز 0.52 ريالا سعودي لكل لتر.

اسعار البنزين الجديدة لشهر اغسطس 2022

سوف نستمر في ترقب مؤتمر شركة أرامكو السعودية الشهري، والذي ينعقد يوم الحادي عشر من كل شهر عربي، حتي نوفر لكم الجدول الجديد بالتسعيرة، والذي يضم اسعار البنزين لشهر اغسطس 2022 في السعودية، علما بأن تلك الأسعار ستعلن في اغسطس ويستمر العمل بها حتي العاشر من سبتمبر، ولن نوفر تلك الأسعار الا من خلال المصدر الرسمي لها وهو شركة أرامكو السعودية، لذلك تابعونا خلال الساعات القادمة لتكن اول من يتعرف علي الاسعار الجديدة للبنزين.