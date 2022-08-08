نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس ” الدفعة 57 “ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2022، والتي تعتبر الدفعة الاولى التي يتم صرفها بعد أن تم إعادة فتح التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد أن تم إيقاف التسجيل لمدة تزيد عن العامين، وسوف نتابع معكم كل ما يهمكم عن حساب المواطن من خلال المقال التالي.

موعد صرف حساب المواطن أغسطس 2022

من المقرر تبعا للنظام المتبع في برنامج حساب المواطن أن يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين في حساباتهم يوم الأربعاء القادم الموافق 10 أغسطس، حيث انه تبعا للنظام الخاص بحساب المواطن يتم إيداع المخصصات المالية للمستفيدين في الحسابات الخاصة بهم في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حالة موافقة هذا اليوم ليوم إجازة أو يوم جمعة يتم تقديم عملية الإيداع أو تأخيرها يوما واحدا.

تفاصيل الدفعة 56 من حساب المواطن

بعد أن عرضنا لكم موعد صرف حساب المواطن دفعة اغسطس، يجب أن نذكر لكم أنه قد تم إيداع دفعة يوليو الماضي للمستفيدين في الحسابات الخاصة بهم، وذلك بعد ان تم تطبيق الضوابط المستجدة، والتي صدرت بتوجيهات من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي كانت تشمل إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين من هذا الدعم بمبلغ وصل إلى 8 مليار ريال وذلك حتى نهاية 2022.

صرف الدفعة 57 حساب المواطن

وقد أشار عبد الله الهاجري مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن أنه قد تم زيادة قيم الدعم للمستفيدين بنسبة وصلت إلى 73 بالمائة مقارنة بالدفعات السابقة، حتى يصل إجمالي الدعم لشهر يوليو بعد الدعم الاضافي أكثر من 3.1 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدفعة 10.2 مستفيد، كما بلغ إجمالي قيمة التعويضات التي تم إيداعها بأثر رجعي ما يقرب من 25 مليون ريال، ليصل إجمالي ما تم إيداعه منذ بدء البرنامج وحتى يوليو 2022 ما يقرب من 123 مليار ريال سعودي.