الجامعة الإلكترونية السعودية تعلن نتائج القبول المبدئي 1444 وتعلن طريقة سداد الرسوم

أعلنت الجامعة الالكترونية السعودية عن نتائج القبول المبدئي لبرنامج البكالوريوس الدفعة الأولى للعام الجامعي 1444، وقد تم الانتهاء من التقديم على الجامعة الالكترونية يوم الجمعة 05 أغسطس 2022 في تمام الساعة 11:59 مساء بعد أن تم تمديد موعد القبول، ويقدر عدد المتقدمين على البرنامج يوم 3 أغسطس 118939 متقدم خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، وأعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن تعليمات لسداد الرسوم، ليتم اكمال عملية التسجيل، ويتم القبول بعد إتمام جميع الإجراءات.

سداد رسوم الجامعة الإلكترونية السعودية

ليتم الاستعلام عن طريقة سداد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية، أعلنت إدارة القبول والتسجيل عن شرح مصور على موقعها الرسمي حيث بينت فيه الخطوات التي يجب اتباعها وهي كالتالي:

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول على بوابة القبول عن طريق الحساب المستخدم في تقديم الطلب.

ثم قم بالضغط على تبويب طلبات التسجيل.

قم بالضغط على أيقونة تحقق من رقم الهاتف، وذلك عند عدم إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح، أو تحديثه عن طريق معلومات الطلب.

اضغط على طلب تسجيل.

اضغط على تحقق من رقم الهاتف وقم بكتابة الرقم.

اضغط على أيقونة إرسال للتحقق.

قم بكتابة رمز التحقق المرسل عبر الجوال، ثم اضغط على توثيق.

ستظهر لك صفحة، اضغط على خيار سداد الرسوم.

ستتظهر لك صورة لبطاقة السداد، نختار نوع البطاقة، ثم ادخل البيانات الخاصة.

بعد التأكد من البيانات والمبلغ، نضغط على جملة pay now.

ستظهر عبارة تمت عملية السداد بنجاح.

كليات الجامعة الالكترونية السعودية

الجامعة السعودية الإلكترونية بها عدة كليات، ينتظم فيها الطلاب وفقا لعدة برامج دراسية بالتخصصات التالية:

كلية الحوسبة والمعلوماتية.

كلية العلوم الإدارية والمالية.

كلية العلوم والدراسات النظرية.

كلية العلوم الصحية.

خطوات التقديم على الجامعة الالكترونية السعودية

لتتم عملية التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية أعلنت إدارة القبول عن خطوات للتقديم بشكل إلكتروني، وهي كالتالي: