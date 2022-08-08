نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل الأخير 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل الأخير 1444، الذي يتم تحديده وفقاً إلي عوامل كثيرة منها عدد أفراد الأسرة، كلما زاد زاد قيمة راتب الضمان الاجتماعي، وكلما انخفض راتب الضمان قلت قيمة الضمان الاجتماعي، والذي يأتي في إطار سعي المملكة في تقديم الدعم للمستحقين لما فيه من التوزيع وفقاً إلي العدالة.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي، لكي يحتوي علي فئات جديدة ليست موجودة من قبل، وقامت بعرض دعوتها لمن يرغب في الالتحاق بدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتقديم في نظام الضمان الجديد، كما يجب أن تنطبق جميع الشروط علي المتقدم بحيث يكون مؤهل للحصول علي الدعم المقدم.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل الأخير 1444

قام المسئولين عن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد بتحديد راتب الضمان الجديد للأسر علي النحو التالي:

الأسرة المكونة من فرد واحد فقط يحصل علي دعم ١٠٠٠ ريال يتم أيقاف الصرف في حالة إذا زاد الدخل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي، كما يتم صرف مبلغ ١٢٨٥ ريال سعودي للأسرة المكونة من شخصين ولا يجوز الصرف في حالة إذا تعدي الدخل ٢٥٧٠ ريال سعودي.

عدد أفراد الأسرة دعم الضمان الاجتماعي المستحق فرد واحد فقط يحصل علي دعم ١٠٠٠ ريال 2 صرف مبلغ ١٢٨٥ ريال سعودي 3 مبلغ ١٥٧٠ ريال سعودي اربع أشخاص يستحق له ١٨٥٥ ريال سعودي

يستحق دعم الضمان للأسرة ثلاث أفراد حوالي مبلغ ١٥٧٠ ريال سعودي ولا يجوز الصرف إذا تعدي الدخل ٣١٤٠ ريال سعودي.

للأسرة ثلاث أفراد حوالي مبلغ ١٥٧٠ ريال سعودي ولا يجوز الصرف إذا تعدي الدخل ٣١٤٠ ريال سعودي. تصرف أسره مكونة من اربع أشخاص مبلغ ١٨٥٥ ريال سعودي واذا زاد دخل الأسرة عن هذا المبلغ ٣٧١٠ ريال سعودي يتم أيقاف الدعم.

الأسرة التي تحتوي علي خمس أفراد يحق لها صرف ٢١٤٠ ريال سعودي و لا يحق الصرف إذا تعدي دخل أسرة إلي حوالي ٤٢٨٠ ريال سعودي.

يصرف لأسرة عددها ست أشخاص مبلغ ٢٤٢٥ ريال سعودي ويتم تعطل صرف الدعم إذا زاد دخل الأسرة عن مبلغ ٤٨٤٠ ريال سعودي.

يتم صرف مبلغ ٢٧١٠ ريال سعودي للأسرة عددها حوالي سبع أفراد واذا تعدي الدخل عن مبلغ ٥٤٢٠ ريال يتم أيقاف الصرف.

الأسرة المكونة من ثماني أشخاص يصرف لها مبلغ مالي ٢٩٩٥ ريال سعودي ولا يجوز الصرف إذا تعدي مبلغ الدخل حوالي ٦٠٠٠ ريال سعودي.

تحصل الأسرة التي عدد أفرادها حوالي تسع أفراد علي مبلغ ٣٢٨٠ ريال سعودي دعم من الضمان الجديد ولا يحق الصرف في حالة تعدي هذا الدخل ٦٥٦٠ ريال سعودي.

أما الأسرة المكونة من عشر أشخاص تصرف مبلغ ٣٥٦٠ ريال ويتم وقف الصرف إذا تعدي مبلغ الأسرة حوالي ٧١٢٠ ريال سعودي.

القيام بصرف مبلغ مالي ٣٨٤٠ ريال سعودي للأسرة المكونة من عدد ١١فرد بحيث لا يتعدى المبلغ المانع للمعاش ٧٦٨٠ ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ١٢ شخص تصرف مبلغ ٤١٣٠ ريال سعودي والمبلغ المانع للمعاش حوالي ٨٢٦٠ ريال سعودي.

يحق صرف مبلغ ٤٤١٠ ريال سعودي للأسرة المكون عددها من حوالي ١٣ فرد ويتم وقف الصرف في حالة إذا تعدي دخلهم عن مبلغ ٨٨٢٠ ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ١٤ شخص تحصل علي مبلغ ٤٧٠٠ ريال سعودي ويتم أيقاف صرف المعاش إذا زاد دخلهم عن ٩٤٠٠ ريال سعودي.

بينما يكون راتب الأسرة المكونة من ١٥ فرد حوالي ٥٠٠٠ ريال سعودي ويتم عدم صرف هذا الدعم إذا تعدي دخل الأسرة عن ١٠ الأف ريال سعودي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي الجديد يكون سعودي الجنسية، وان تتوافق معه جميع الشروط والضوابط، التي من أهمها التالي:



أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد المانع، وفقا إلى حاسبة الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المستفيد متواجد في السعودية إقامة دائمة.

توفير ما يثبت الاستحقاق وفقا للنماذج والمستندات.

أن يكون المستفيد من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل وذوات الأيتام.

يصرف الضمان الاجتماعي إلى زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعودين.

تصرف لأبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي راتب الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

يمكنكم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور عبر الإنترنت من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار الخدمات الإلكترونية. الضغط على زر التسجيل. أنشاء حساب إذا كان ليس لديك حساب. إضافة البيانات والمعلومات التالية (كلمة المرور، الاسم، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية). استقبال رسالة التأكيد. مراجعة جميع البيانات والمعلومات المدخلة. الموافقة على الشروط والأحكام. تحديد مكتب الضمان الاجتماعي التابع لك.

وصلنا معكم لنهاية شرح هذا التقرير عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل الأخير 1444.