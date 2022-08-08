دعم للمحتاجين طلب منحه أرض مجانية من الديوان الملكي للاسر المحتاجة واصحاب الدخل المنخفض

دعم للمحتاجين طلب منحه أرض مجانية من الديوان الملكي للاسر المحتاجة يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية حاليًا بكثرة حول خطوات الاستعلام عن منح الأراضي المجانية بالمملكة المقدمة من الديوان الملكي وزارة الإسكان، وكذلك الشروط الواجب توافرها للتقدم بطلب المنحة، وكل هذا وأكثر سوف نقوم بتوضيحه لكم بصورة سهلة وبسيطة عبر المقال التالي، والذي سيشمل أيضًا طرق التواصل مع الديوان الملكي، وإليكم المزيد من التفاصيل.

تقديم طلب الحصول على منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي 1443/ 1444

تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب منحة الأرض مجانية التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم بهذا الطلب سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.

كما يجب أن تكون الأرملة أو المطلقة قد تجاوزت الـ 25 سنة.

طريقة التقديم والاستعلام بالخطوات عن منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي

وفرت الوزارة خدمة تساعد المواطنين على متابعة حالة الطلب والتقديم للحصول على أرض مجانية من الوزارة السعودية للإسكان والديوان الملكي، وتكون خطوات التسجيل لطلب منح الأراضي المحانية كـ الآتي:

يتم زيارة الموقع الرسمي للشؤون القروية والبلدية أولًا، ثم النقر على تسجيل الدخول، كما يمكن أن يقوم المتقدم بالتسجيل عبر بوابة الدخول الموحدة.

أولًا، ثم النقر على تسجيل الدخول، كما يمكن أن يقوم المتقدم بالتسجيل عبر بوابة الدخول الموحدة. وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة “الأراضي الحرة” الظاهرة على الشاشة، ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمتقدم المطلوبة منه بالخانات، وحينها ينبغي تحميل ورفع المستندات المطلوبة.

يليها خطوة النقر على حفظ الطلب، ومتابعته بصورة مستمرة.

وللاستعلام عن الطلب المقدم ينبغي اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب الولوج إلى موقع “بلدي” لـ الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

عقب ذلك يجب تسجيل البيانات المطلوبة، واختيار أيقونة الاستعلام عن منح الأراضي.

نموذج جاهز للمساعدة

تستقبل بوابة الديوان الملكي التواصل مع كافة المواطنين حول الشكاوى وطلبات المواطنين، كما يمكن للمواطن ارسال برقية عبر البريد السعودي، وتحديد نوع المساعدة التى تريديها اذا كانت مالية او سداد قروض او علاجية وغيرها، وارسالها عبر العنوان التالي:-

الهدأ 7636 مدينة الرياض 12911 في المملكة العربية السعودية، فهذا هو العنوان الرسمي للمؤسسة.