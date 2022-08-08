نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd الشروط وطريقة التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd 1444 بعد أن تم الإعلان من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استلزام معايير الاستحقاق أو شروط الضمان الاجتماعي الجديد على من يرغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأكدت الوزارة على أن نظام الضمان الاجتماعي المطور لم يتوقف على صرف مستحقات مالية للمستحقين فقط، ولكن يتم تصنيف المستحقين بعد صدور قرار القبول والتأهل في الضمان الاجتماعي، وبناءً على ذلك تقوم بتوفير خطة تأهيل وتدريب للمستحق وفق نوعه وحسب ما يتم تحديده من شروط ومؤهلات ولياقة بدنية، ومن خلال المقال يمكن معرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروطه، إلى جانب الحصول على رابط التقديم على الضمان المطور عبر منصة الدعم الإلكترونية.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd

وضعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي بعد تطويره بموجب تشريعات من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأشد حاجة، ولم يتوقف عند تقديم الدعم النقدي وفق، ولكن تم الإعلان عن توفير خدمات التأهيل التدريب، إلى جانب خدمات التمكين والتوظيف لتحسين القوى العاملة وتحسين المهارات لدى المستحقين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وقد أكدت الوزارة على أنها تقوم بتصنيف المستحقين بعد قبولهم في البرنامج لثلاث فئات وهم (مستحق غير قابل للتأهيل وهم كبار السن وذوي الإعاقات – مستحق قابل للتأهيل وهم أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها ليصبح قادراً على العمل – مستحق قادر على العمل)، وفي ظل التعاون بين الوزارة وهدف، فيتم إعداد خطة تأهيل لكل مستحق قابل للتأهيل وفقاً لما يتم تحديده بلائحة الضمان المطور من حيث السن والمؤهل واللياقة الطبية وغيرهم.

حيث يتم توفير خدمات البحث عن عمل لكل مستحق قادر على العمل وفق التصنيف السابق ذكره، ويجب على المستحق متابعة منصات التوظيف المعتمدة من جانب الموارد البشرية للتقديم على الوظيفة المناسبة، والهدف من ذلك هو تمكين المستحق من الوصول للاستقلال المالي والتحول من محتاج إلى منتج عن طريق التأهيل والتدريب.

وتتم المتابعة المستمرة للمستحق القابل للتأهيل والقادر على العمل للتحقق من مستوى تأهيلهم طبقاً للخطة الموضوعة، ومدى الجدية في البحث عن عمل وقبول عروض العمل والتدريب التي تناسبه، ويجب العلم أن شروط والأهلية والاستحقاق يجب انطباقها على كافة المتقدمين بدون تفرقة بين ما إذا كان عاطلاً أو موظفاً، ويمكن معرفة خطوات تقديم الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd من خلال التالي.

طريقة التسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال اتباع الرابط التالي (sbis.hrsd.gov.sa)، ثم البدء بتسجيل مستخدم جديد بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم توثيق رقم الجوال وربطه بحسابك من خلال إدخال الرمز المرسل على الجوال، وبذلك تكون قد أنشأت مستخدماً يمكن من خلاله التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1444.

قم بتعبئة الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها، كما يمكن الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النفاذ الوطني الموحد بالنقر على نفاذ الضمان الاجتماعي المطور، ثم تعبئة بيانات أبشر الخاصة بك، وسيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق، قم بتعبئة الرمز المرسل إليك، وسيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

وبعد تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور قم بالذهاب إلى الملف الموحد لتعبئة البيانات المطلوبة، حيث تتمثل الخانة الأولى في البيانات الشخصية والأساسية للمتقدم، وبعد الانتهاء من إدخال المعلومات سيعرض أمامك ثلاث أسئلة عليك الإجابة عليهم بشكل صحيح، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي “آيبان”.

وقد أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور ضرورة أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي، ويمكن الإطلاع على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

لم تحدد الوزارة شروطاً خاصة للمتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd 1443، ولكنها أوضحت أن معايير الاستحقاق والشروط المعلن عنها هي شروطاً عام تنطبق على كافة الأفراد سواء كانوا عاطلين أو موظفين قطاع عام أو خاص أو أي فئة أخرى عند تسجيل ضمان اجتماعي جديد عبر المنصة.

حيث لم يعد ينظر الضمان الاجتماعي لحالة المتقدم الاجتماعية أو سنه، ولكن ينظر للحالة المادية، فمتى ما كان الدخل الشهري أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي، فيستحق الحصول على معاش الضمان المقرر، ويمكن إجمال شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالنقاط التالية:

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة. الضمان الاجتماعي للمواطن/المواطنة فقط، وقد تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). انخفاض الدخل الشهري المحتسب (المكتسب – غير المكتسب) للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو (1100 ريال للعائل – 550 ريال للتابع). الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة. ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. عدم امتلاك المتقدم لثروات أو أصول عالية القيمة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

بعد أن عرضنا شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين sbis hrsd وغيرهم الفئات الأخرى، فمن يرغب في التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور بواسطة حاسبة الضمان 1444 للتعرف على القيمة المستحقة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بناءُ على عدد الأفراد، فيمكنه ذلك الآن.

كما يتاح الحصول على رابط الاستعلام عن حالة الطلب في الضمان، أو معرفة أسباب عدم التأهل في الضمان، إلى جانب معرفة كم استحقاق الفرد في الضمان المطور، يمكنه ذلك الآن، ويتوجب العلم أن كافة الشروط الموضحة هي شروط عامة تنطبق على كافة المتقدمين وليس فقط على العاطلين.

فمن يرغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فيجب الإطلاع على شروط الأهلية والاستحقاق أولاً للتأكد من انطباقها على حالته، ثم التوجه إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان 1444 من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد في البوابة، ومن ثم متابعة خطوات التسجيل الموضحة بالمقال.