نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة نزول مكرمة الضمان الملكية اليوم بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء.. الموارد البشرية توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المكرمة الملكية هي عبارة عن معونة مقدمة من خادم الحرمين للأشخاص محدودي الدخل لمساعدتهم في الشراء لكافة المستلزمات الأساسية، وبعد مفاجأة الملك سلمان بصرف مكرمة عيد الأضحى تسأل المستفيدين بشأن هل أنها بالفعل ستصرف بمناسبة ذكرى عاشوراء؟ أم مجرد شائعة؟، فلقد أعلنت الوزارة بأن الصرف للمكرمة سيكون للأشخاص الذين قدموا التحقق من الآيبان لهم للدفعة الخامسة بأثر رجعي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم حقيقة نزول مكرمة الضمان الملكية اليوم.

حقيقة نزول مكرمة الضمان الملكية اليوم

لم تنزل مكرمة ملكية اليوم بمناسبة عاشوراء، وأبانت وزارة الموارد بإن المكرمة الملكية تكون للأشخاص محدودي الدخل بالسعودية، وأي قرار يكون خاص بالمكرمة فإنه يكون متعلق بأمراً ملكياً، وإلى الآن لم تعلم أي قرارات رسمية تفيد بأن هناك مكرمة بمناسبة الاحتفال بذكرى عاشوراء، فهناك أشخاص بالفعل يصرفوا المكرمة، ولكن هم الذين قد تأخرت عليهم خلال رمضان لأن حساباتهم كانت لا تزال تحت المراجعة والتدقيق، وبالتالي بعد أن انتهت المراجعة سيتم صرف المكرمة إليهم فهل سيكون وفق التحقق من الايبان، هذا ما سنعرفه بالفترة المقبلة، إذ أنه ليس هناك موعد محدد ووفق لإعلان الموارد تلك أخر موعد للصرف:

شروط الاستحقاق للمكرمة الملكية

هناك أمراً ملكياً قد صدر بشأن الإيداع للمكرمة الملكية لكافة المستفيدين الذين تم التحقق من الايبان الذي كان لا يزال حسابهم تحت التدقيق والمراجعة منذ شهر رمضان، وإليكم الشروط اللازمة لاستحقاق المكرمة الملكية وهي كالتالي:

أولاً ضرورة كون الشخص المستفيد له جنسية سعودية ومقيم بها بالشكل الدائم.

أن يكون الشخص من مستفيدي الضمان.

لا يكون الشخص ممتلك سجلاً تجارياً أو حتى يمتلك أصول أو عقارات قيمتها تكون مرتفعة.

بالنسبة لرواتب الأشخاص المستفيدين لا تكون أكثر من 3000 ريال سعودي.

قيمة المكرمة المحددة

الجميع يعلم بأن المكرمة الملكية شكل من أشكال الدعم المقدمة من المملكة لمواطنيها الفقراء ومحدودي الدخل، تساعدهم في الإتيان بالمستلزمات الرئيسية، ولا سيما مع دخول رمضان أو حتى العيد، إذ أنها تصرف مرة واحدة، إما خلال الشهر الكريم أو قبل إتيان عيد الفطر.

أما مكرمة عيد الأضحى فهو شيء ليس له أساس من الصحة، والأشخاص الذين ستصرف لهم المكرمة هم لم يصرفوها برمضان، قيمة المكرمة عبارة عن 1000 ريال للشخص العائل، وللتابعين 500 ريال لكل فرض، علماً بأن دعم المكرمة لا يزيد عن ثلاث آلاف ريال إن كان أعداد الأشخاص بالأسرة المستفيدة من هذا الدعم كبير.