نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول الضمان الاجتماعي وكم مبلغ الضمان للفرد والأسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عدد كبير من مستفيدي الضمان الإجتماعي وقت نزول الرواتب الشهرية المخصصة لهم، ويتساءل الجميع متى موعد نزول الضمان الاجتماعي فهو موعد مهم لهم يتم فيه حصولهم على الدعم المادي الذي يساعدهم على شراء متطلباتهم ويخفف عنهم عبئ الغلاء، ويتم طرح هذا الموعد كل شهر بإعلان من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وسوف نعرض لكم الموعد الصحيح لذلك.

متى موعد نزول الضمان الاجتماعي

تقوم الوزارة كل شهر بوضع مبالغ المعاشات في المصارف التابعة لها، وبعد ذلك تصل رسالة للمستفيدين من المواطنين تطلب منهم التوجه للبنوك لصرف معاش الضمان خاصتهم في المواعيد الموضحة لهم، وهي كالتالي:

تتم بدء عملية الصرف في أول يوم من كل شهر ميلادي.

يتأخر أو يتقدم موعد الصرف ليومٍ واحد في حالة وافق يوم عطلة أو أجازة رسمية.

الموعد المحدد لصرف مستحقات المواطنين من معاش الضمان لشهر سبتمبر هو يوم الخميس الموافق 1/9/2022 5/2/1444 هجريًا.

كم مبلغ الضمان للفرد والأسر

قامت الوزارة بتقسيم الرواتب إلى مبالغ بحسب نصيب كل فرد وحسب عدد الأسر سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وحدد قيم لذلك ويمكن أن تتغير هذه القيم حسب الحالة الصحية لرب الأسرة، وتقدر كالأتي:

الفرد المنفصل نصيبه يكون 1000 ريال سعودي.

أسرة صغيرة مكونة من فردين زوج وزوجة، لهم 1285 ريال سعودي.

أسرة صغيرة بها أبناء وبلغ عددها 4 أفراد، راتبهم 1855 ريال سعودي.

أسرة متوسطة العدد مكونة من 6 أفراد، تحصل على 2240 ريال سعودي.

الأسر الكبيرة التي عددها 9 أفراد تنال، 3280 ريال سعودي.

أسرة بلغ عددها 12 فرد، تأخذ 4130 ريال سعودي.

يحصل 15 فرد من الضمان الإجتماعي على 5000 ريال سعودي.

تختلف قيمة المعاش باختلاف الحالة الصحية لرب الأسرة والدخل الخاص به، وهذا ما نصت عليه قواعد الضمان الإجتماعي.

في نهاية مقال اليوم استطعنا أن نجيب عن تساؤلات المواطنين حول متى موعد نزول الضمان الاجتماعي للمستفيدين وغيرهم ممن يبحثون عن أخبار الضمان الإجتماعي، كما أوضحنا موعد الصرف لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى قيمة رواتب الأفراد والأسر من معاش الضمان الإجتماعي.