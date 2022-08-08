نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى توزيع أرباح الراجحي 2022 وكم يوزع الراجحي أرباح سنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكثر تساؤلات المواطنين ممن هم عملاء لدى مصرف الراجحي حول متى توزيع أرباح الراجحي 2022، يقوم بنك الراجحي كل عام بالإعلان عن نسبة الأرباح التي يحصل عليها العملاء والمستثمرين وفق حساباتهم، ويتم صرفها بتحويلها لحسابات العملاء أو عن طريق سحبها من أحد الفروع التابعة للمصرف، كما يتم توزيع أرباح الشركات المساهمة، وسوف نوضح لكم أخر الأخبار حول موعد توزيع الأرباح.

متى توزيع أرباح الراجحي 2022

يعلن مصرف الراجحي كل عام عن موعد توزيع الأرباح قبل نهاية العام، ويتم توزيعها من خلال حسابات المستثمرين أو عبر سحبها من فروع البنك المتواجدة في كافة مدن المملكة.

أخر أخبار موعد توزيع أرباح الراجحي 2022

مازال الموعد النهائي لتوزيع أرباح الراجحي مجهول بالنسبة للعملاء والمستثمرين والشركات المساهمة أيضًا، ولكن توجد أخبار أنه من المقرر توزيعا في النصف الثاني من عام 2022، ومن المعروف أنه في العام السابق تم توزيع الأرباح السنوية في شهر يوليو 2021، كما أضاف المصرف أرباح مجانية وصلت إلى 15مليار ريال سعودي لكي يتمكن من زيادة رأس المال إلى نسبة بلغت 60٪، كما إرتفع سعر السهم بطريقة غير مسبوقة حتي وصلت قيمته إلى 169.90 ريال سعودي، ومن خلال مقالاتنا سوف نوافيكم بالموعد المقرر لتوزيع الأرباح فور الإعلان عنه.

كم تبلغ أرباح مصرف الراجحي

يشهد مصرف الراجحي كل عام زيادة هائلة في الأرباح، ويقوم المصرف بتوزيع هذه الأرباح للمستثمرين سنويًا كالتالي:

شهدت أرباح المصرف للعام الجاري إرتفاع وصل إلى 20.9٪ أي حوالي 8.39 مليار ريال سعودي، وذلك في النصف الأول من العام 2022.

عام 2021 بلغت الأرباح السنوية تقريبًا إلى 1.67٪ من مجمل الأرباح.

تم توزيع الأرباح العام الماضي في شهر يوليو، وكانت أخر مرة وزعت فيها أرباح المصرف للعملاء.

في نهاية مقالنا إستطعنا أن نجيب عن متى توزيع أرباح الراجحي 2022، وذلك بما تداول عن أخر أخبار المصرف بخصوص توزيع الأرباح للعملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى شرح للنسب القريبة من الأرباح للأعوام الماضية والتي تؤكد الزيادة الواضحة في نسبة أرباح الراجحي كما جاء بالمقال.