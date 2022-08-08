نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاسبة التقديرية 1444 || حاسبة حساب المواطن لمعرفة قيمة دعم الدفعة 57 في المقال التالي
قبل أيام قليلة من إيداع الدفعة 57 لمستحقي برنامج حساب المواطن يرغب جميع المستفيدين من معرفة قيمة الدعم المخصص لهم ضمن تلك الدفعة والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الشهر الجاري، ويوفر برنامج الدعم الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين إمكانية معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية والتي تكون متاحة إلكترونيا حتى يستطيع الجميع الاستعلام من خلالها على مبلغ الدعم كل سهولة، ويكون ذلك قبل صرف الدفعة الجديدة، حيث يقوم البرنامج بإيداع الدعم بشكل شهري في حسابات المستفيدين والمسجلين ضمن قوائم استحقاق الدعم والتي يتم تحديثها بشكل دوري.
حاسبة حساب المواطن التقديرية 1444
ورغم وجود عدد كبير من المواطنين المسجلين لدى قوائم استحقاق الدعم، إلا أن مبلغ الدعم دائما ما يختلف من مواطن إلى أخر أو من أسرة إلى أخرى، وذلك حسب عدد من المعايير التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية من أجل أن يحصل كل مستفيد على المبلغ الذي يساعده في الحصول على حياة كريمة، وذلك حسب الحالة الخاصة كل مستفيد، وهو ما يحقق العدالة داخل المجتمع السعودي، وذلك من اهم مبادئ رؤية المملكة 2030 والتي يتم تطبيقها ضمن خطط وبرامج المملكة خلال السنوات الأخيرة، ويتم تحديد مبلغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل الخاص بالأسرة.
رابط الحاسبة التقديرية لحساب قيمة دعم حساب المواطن
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة الحاسبة التقديرية متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، وذلك حتى يستطيع جميع المواطنين من معرفة قيمة الدعم الخاص بهم قبل أن يتم صرف الدفعة الجديدة والتي يتم صرفها شكل شهري، وتحديداً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم إتاحة تلك الخدمة لمستحقي الدفعة فقط دون غيرهم من المواطنين، ولكي يتم الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالدعم وقيمته يمكن القيام بالخطوات التالية:
- الدخول على منصة حساب المواطن
- تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.
- الضغط على الحاسبة التقديرية .
- سوف يظهر أمامك مبلغ الدعم الخاص بك والذي سوف يتم إيداعه في حسابك مع إيداع الدفعة الجديدة.
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