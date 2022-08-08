نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف كامل لاسعار سيارات اسواق السعودية وسيارات مستعملة من ١٥٠٠٠ ال١٨٠٠٠ ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرض المواقع الإلكترونية الخاصة بالمملكة العربية السعودية بعض السيارات المستعملة، التي تعرض بسعر يتراوح بين ١٨,٠٠٠ الف ريال سعودي،و٢٥,٠٠٠ الف ريال سعودي.

ومنها انواع كثيرة مثل تويوتا افالون ٢٠١١، وفورد اكسبلورر ٢٠١٨، وغيرها من العربيات المذهلة والخالية من اي عيوب أو خدوش أو رشوش، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم مواصفات هذه السيارات المستعملة.

من ١٨ الف ريال الى ٢٥٠٠٠ ريال سعودي ابحث وأختر

سيارة تويوتا أفالون ٢٠١١ مستعملة للبيع:

أبرز مواصفات السيارة

تتميز سيارة تويوتا أفالون ٢٠١١ بأنها لا تسير اكثر من ١٦١,٠٠٠ كم، وبلونها الفضي، والمينى التي تسير بالبنزين، وتتميز أيضا بدخول ذكي.

وفتحة بالسقف، ومقاعد جلد، ومثبت سرعة، وتبريد تسخين المقاعد الأمامية.

توجد سيارة تويوتا أفالون ٢٠١١ بمدينة الرياض وسعرها ٢٥,٠٠٠ ألف ريال سعودي، وللتواصل +966596105842,0596105842.

سيارة فورد اكسبلورر ٢٠١٨ مستعملة للبيع:

تتميز سيارة فورد اكسبلورر ٢٠١٨ باللون الأسود، والماكينات التي تسير بالبنزين، والهيكل ال ٤*٤، وبأنها لا تسير اكثر من ١٠كم.

توجد سيارة فورد اكسبلورر ٢٠١٨ في محافظة الدمام وسعرها ٢٠,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل +966596120627.

سيارة كيا اوبتيما ٢٠٢٠ مستعملة للبيع:

تتميز سيارة كيا اوبتيما ٢٠٢٠ بلونها الفضي، وطرازها الاتوماتيك، وماكينتها التي تسير بالبنزين.

توجد سيارة كيا اوبتيما ٢٠٢٠ في محافظة الدمام وسعرها ٢٥,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل +966596120627.

سيارة هوندا بايلوت ٢٠١٩مستعملة للبيع:

تتميز سيارة هوندا بايلوت ٢٠١٩ باللون الأبيض، وهيكلها ٤*٤، وماكينتها التي تسير بالبنزين.

توجد سيارة هوندا بايلوت في محافظة ٤الدمام وسعرها ٢٠,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل +966596120627.

سيارة جي ام سي يوكون ٢٠١٢ XI

تتميز سيارة جي ام سي يوكون ٢٠١٢ XI بلونها الأبيض، وبناقل حركة اتوماتيك، والماكينة التي تسير بالبنزين، وتتميز أيضا بوجود نوافذ كهربائية.

ومشغل دي في دي، وباور، وريموت كنترول، ومكيف، ومرايات ضم للاغلاق، وحساسات خلفية، وحساسات أمامية، ووسادة هوائية للسائق.

ووسادة هوائية للركاب، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، ونظام توزيع قوة الفرامل.

توجد سيارة جي ام سي يوكون ٢٠١٢ XI في مدينة الرياض وسعرها ٤,٠٠٠ ريال سعودي، وللتواصل +966507657283,0507657283.

سيارات مستعملة بسعر ١٨ و ٢٥ الف ريال سعودي للبيع

السيارات التي تعرض بسعر ١8,000 الف ريال سعودي، و 25،000 الف ريال سعودي تعتبر من الفرات الجيدة في السيارات، لأنها تمتاز بإمكانيات رائعة تجعل الجميع يرغب في شراؤها بشدة.

مثل سيارة جيب باتريوت 2010، وسيارة مرسيدس ٢٠١٨ ١٦٠ C وغيرهم من السيارات الجيدة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم إمكانيات هذه السيارات المستعملة.