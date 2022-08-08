نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 لبرامج البكالوريوس العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث من جانب طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن رابط نتائج قبول الجامعة السعودية الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت عمادة التسجيل والقبول بالجامعة منذ ساعات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر عن ظهور نتائج الدفعة الأولى من الطلاب المرشحين لبرنامج البكالوريوس للعام الجامعي القادم، وقد نبهت الجامعة على الطلاب المرشحين إستكمال اجراءات القبول سريعاً لحجز المقعد الشاغر متمنية أطيب الأمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج ترشيح الجامعة السعودية الإلكترونية للدفعة الاولى كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الحدود الشمالية، فتابعونا.

نتائج قبول الجامعة السعودية الإلكترونية

يسألنا الكثير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن نتيجة ترشيحهم لجامعة الحدود الشمالية، ونوضح لكم الآن رابط الإستعلام عن نتائج الترشيح بالجامعة فقط انقر على الرابط المظلل لينقلك إلى الموقع الإلكتروني بالجامعة، ومن الجدير بالذكر أن الجامعة اهتمت بتطوير التحول الرقمي في السنوات الماضية في إطار رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة وتقديم كافة الخدمات الطلابية بطريقة إلكترونية، وننوه على الطلاب سرعة تأكيد الترشيح بالجامعة خلال اليومين القادمين وعدم التأخير ليتم حجز المقعد لهم لأن في حالة تأخرهم سيذهب المقعد الشاغر إلى طالب آخر.

نتائج الدفعة الأولى

حرصت وزارة التعليم العالى السعودية في السنوات القليلة الماضية على تطوير التجول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للطلاب في إطار رؤية السعودية 2030م، ومن هنا حرصت جميع الجامعات السعودية على التسهيل على الطلاب وإتاحة نتائجهم إلكترونياً بدلاً من الإضطرار للتوجه إلى مقر الجامعة للإستعلام عن النتيجة بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الطلابية إلكترونياً توفيراً لوقت الطالب.

وفي نهاية مقالنا نود أن يكون المقال نال إعجابكم وبه كافة المعلومات التي تبحثون عنها بخصوص هذا الموضوع الهام، وبإمكانكم التواصل معنا والإستفسار عن أي سؤال يخص المقال فقط اترك سؤالك بالأسفل بالتعليقات سونرد عليكم فوراً