سيارة الاحلام هيونداي أكسنت كاش 5000 ريال أو تقسيط 2000 مقدم و500 ريال شهري

سيارة الاحلام هيونداي أكسنت كاش أو تقسيط، الأن يمكنك الحصول على سيارة أحلامك مهما كان دخلك منذ قليل تم طرح عدد كبير من السيارات المستعملة بأسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي تبدأ من 5000 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط التي يمنحها بعض البائعون.

حيث أن السيارة هيونداي اكسنت من أفضل السيارات بالأسواق لأنها تتحمل الطرق الصعبة مثل الطرق الصحراوية، سنعرض عليكم سيارات هيونداي وتويوتا بأسعار رخيصة تناسب جميع العملاء.

سيارة تويوتا كورولا 2018:

للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 25000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كورولا بدفع مقدم 4000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 151000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة تويوتا كورولا بها كافة وسائل الراحة كالباور والمكيف وريموت كنترول وفتحة سقف وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

نظام الصوت في السيارة يضم مشغل دي في دي ومشغل إسطوانات وبلوتوث.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط ومقاعد كهربائية دفع أمامي وسادة هوائية للسائق وللركاب حساسات خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594162988 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966594162988.

سيارة تويوتا أنوفا 2019:

للبيع سيارة تويوتا أنوفا أول إستخدام 2019 مستعملة للبيع في مدينة الباحة.

سعر السيارة تويوتا أنوفا مستعملة 20000 ريال سعودي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا أنوفا البنزين.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا أنوفا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا أنوفا سجل 61000 كيلو متر.

السيارة تويوتا أنوفا متوفرة بلون خارجي فضي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا أنوفا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966580250585.

سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010:

للبيع سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 مستعملة للبيع في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 5000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط بمقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك مع إصدار أوتوماتيك بالكامل.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 256000 كيلو متر.

السيارة بها فرش جلد ومكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات خلفية وأمامية وجنوط وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0572388590 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966572388590.

سيارة تويوتا كورولا 2010: