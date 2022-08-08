كيف تستعلم عن رابط التواصل مع الديوان الملكي لتسديد الإعفاء من القروض 1444هـ. يعتبر الديوان الملكي السعودي واحدة من المؤسسات الحكومية التي تربط ما بين حاكم المملكة العربية السعودية وديوان الحكومة السعودية، ولذلك يعتبر هذا الديوان هو المقر التنفيذي لحاكم المملكة.

الخدمات المقدمة من الديوان الملكي السعودي لتسديد والإعفاء من القروض

يلجأ الكثيرين من الذين يعانون من الفقر أو لديهم حاجة مادية معينة إلى هذا الديوان من أجل طلب المساعدات المالية من الحكومة.

كما أن هذا الديوان يقوم بتقديم بعض التسهيلات للمواطنين لسداد ديونهم من الدولة.

بالإضافة إلى أن هذا الديوان يقوم بإعفاء المتعثرين من سداد القروض التي اقترضوها من الدولة.

كيف تستعلم عن رابط التواصل مع الديوان الملكي لتسديد والإعفاء من القروض 1444هـ

يمكن الاستعلام عن رابط التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال الموقع الرسمي للديوان على الإنترنت.

حيث يمكن كتابة الديوان الملكي السعودي على محرك البحث جوجل سيظهر لك في نتائج البحث.

أو يمكن النقر على هذا الرابط للدخول إلى الموقع الرسمي للديوان

يجب تسجيل الدخول إلى الموقع أو عمل حساب به من أجل إرسال طلب مساعدة أو إعفاء إلى الديوان.

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية في الموقع.

القيام بملء البيانات في طلب المساعدة أو الإعفاء بالموقع، وكتابة الطلب بصيغة مطلوبة من قبل الموقع.

تحميل كل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة من قبل الموقع مع الطلب المقدم.

النقر على إرسال الطلب للنظر فيه من قبل الديوان السعودي.

انتظار رسالة الموافقة أو الرفض على الطلب المقدم بعد فترة من إرساله للديوان.

طريقة إنشاء حساب بالموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان.

النقر على إنشاء حساب.

كتابة الاسم الأول والأخير للمستخدم.

كتابة البريد الإلكتروني ورقم الموبايل للمستخدم.

كتابة رقم البطاقة الشخصية للمستخدم.

النقر على كلمة التالي لاستكمال عملية إنشاء الحساب.

تأكيد كل من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للمستخدم ثم النقر على كلمة التالي.

إنشاء كلمة السر لحساب المستخدم، وتكرارها مرة أخرى.

كتابة الرمز الموجود بالصفحة في الخانة المخصصة له.

عمل علامة صح أمام بند الموافقة على شروط وأحكام الموقع.

النقر على كلمة إنشاء حساب.

الذهاب إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم للنقر على رابط تفعيل الحساب المرسل إلى المستخدم.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتسديد والإعفاء من القروض 1444هـ

يمكنك التواصل مع الديوان عبر الصفحة الرسمية الخاصة بهم، توجد طرق تواصل أخرى مع الديوان السعودي غير الرابط الإلكتروني.

ومن ضمن هذه الطرق: