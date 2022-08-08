يتساءل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن حساب المواطن بعد طرح سلم المعاشات وإضافة راتب المكرمة القدامى والجدد، حيث تم فتح باب التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن منذ فترة قليلة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي وقد حدد الموقع السلم الخاص برواتب حساب المواطن، وذلك من خلال بعض المعايير التي تتوفر في المستفيد والتابع لهم وعدد أفراد الأسرة وغيرها من الأشياء الأخرى.

دعم برنامج حساب المواطن الإضافي

لقد أصدر خادم الحرمين الشريفين تعليمات رسمية جديدة بإعادة فتح باب التسجيل في البرنامج وقد تم تقديم دعم إضافي بقيمة 8 مليار ريال وتم توزيع هذا المبلغ كالتالي:

يتم تخصيص مبلغ حوالي 720 ريال لدعم الشخص الذي يعول أسرة.

وتخصيص مبلغ حوالي 360 ريال للشخص التابع الذي يفوق سنه عن 18 عام

وتخصيص مبلغ حوالي 215 ريال لأي شخص تابع اقل من 18 عام.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بفتح باب التسجيل مرة أخرى، ويستطيع أي شخص أن يقوم بالتسجيل في البرنامج من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:

أن يدخل المواطنين بصورة رسمية إلى الموقع الإلكتروني ثم يضغط على تسجيل جديد.

وبعد ذلك يكتب كل البيانات الخاصة به والمطلوب منه مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد الخاص به ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورمز المرور.

وبعد ذلك يكتب المواطن رمز التحقق والذي سوف يتم إرساله إلى الهاتف الخاص به.

يتم تغيير كلمة السر الخاصة بالمواطن.

كتابة باقي البيانات الخاصة بالمواطن مثل العنوان والبيانات العامة للأشخاص التابعين له وبيانات العقارات والبيانات الخاصة بالحساب البنكي والدخل.

يضع كل الوثائق والأوراق المطلوبة منه ثم يكمل باقي عمليات التسجيل.

يتأكد ويراجع كل البيانات وبعد كل هذه الخطوات يكون قد تمكن من التسجيل في البرنامج بكل سهولة.

اعلن البرنامج عن بعض الشروط والضوابط والتي يجب أن تكون موجودة في المتقدم قبل تقديم الطلب في برنامج حساب المواطن وهذه الشروط هي؛