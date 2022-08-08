سيارات رخيصة مستعملة للبيع بالسعودية لمحدودي الدخل

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بعض الآباء يريدون أبنائهم يركبون سيارات لكي يعتمدوا على أنفسهم، ولكن لا يريدون أن يشتروا إليهم سيارات جديدة، لأنهم مبتدأين في السواقة، مما يجعلهم يبحثون عن سيارات مستعملة ولكن بإمكانيات عالية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم بعض السيارات التي تناسب الشباب. سيارة شيفروليه بليزر ٢٠٠٧ مستعملة للبيع سيارة شيفروليه بليزر ٢٠٠٧ تتمتع بلون فضي رائع، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين، وهيكل 4*4 الذي يبحث عنه الكثير من الشباب.

كما أن هذه السيارة تتميز بطرازها الاتوماتيك، وكشافات ضباب، ووسادة هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل.

يوجد بهذه السيارة حساسات، ونظام فرامل مانع للانغلاق، وراديو كاسيت، وجنوط، وجهاز انذار.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٠٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة شيفروليه بليزر ٢٠٠٧ للبيع بسعر ٩,٠٠٠ ريال سعودي.

ويتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0505491509,+966504909159. للبيع سيارة فورد اكسبلورر 2005 مستعملة سيارة فورد اكسبلورر 2005 تتمتع بطراز اتوماتيك، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين، وبلون أسود رائع.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وفتحة سقف، ومكيف، وريموت كنترول.

يوجد بهذه السيارة ومرايات أمامية لونها أسود نفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومشغل دي في دي.

كما أنها تتميز سيارة فورد اكسبلورر 2005 بوجود مبدل أقراص وحساسات بها، ومقاعد خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء ومصنوعة من الجلد.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 17,600 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

كما تعرض سيارة فورد اكسبلورر 2005 للبيع بسعر 9,500 الف ريال سعودي.

ويتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0552355962,+966552355962. سيارة جي ام سي سييرا 2002 مستعملة للبيع سيارة جي ام سي سييرا 2002 تتمتع بلون أبيض خالي من الخدوش، وناقل حركة اتوماتيك.

كما أن هذه السيارة تتميز بماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 136,000 كم.

كما أنها توجد هذه السيارة في مدينة الشرقية.

كما تعرض سيارة جي ام سي سييرا 2002 للبيع بسعر 6000 ريال سعودي.

ويتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966580799041. عمر شويل - جدة سيارات رخيصة مستعملة للبيع بالسعودية لمحدودي الدخل - ثقفني

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