نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية على الشاشات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

تم تصنيف هايبر بنده على أنه الهايبر رقم واحد على مستوى المملكة العربية السعودية وقد إستحق هايبر بنده هذا التصنيف بجدارة لأنه يحتوي على عدد كبير من السلع الغذائية والأدوات المنزلية وقسم خاص بالأجهزة الكهربائية. عروض هايبر بنده على الشاشات الذكية متوفر شاشة تلفزيون مقدم من توشيبا بحجم 55 بوصة إل إيه دي بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

متاح شاشة تلفزيون إمبكس من جلوريا إل أي دي بحجم 32 بوصة بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 514 ريال سعودي.

خصم كبير على على شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس جلوريا بحجم 50 بوصة 4 كي سمارت أندرويد بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي.

تخفيض كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من تي سي إل أندرويد سمارت 4 كي بحجم 55 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 3099 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية متوفر قطاعة مقدمة من مولينكس بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

يوجد بوتجاز للتسخين مقدم من سينكور بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.

خصم على مكواة بخار مقدمة من تيفال بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.

متاح مطحنة قهوة مقدمة من سينكور بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 111 ريال سعودي.

يوجد فرامة لحم مقدمة من كولين بقوة 1400 وات بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط مع مطحنة مقدمة من مولينكس بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

يوجد غسالة بتعبئة علوية مقدمة من جيباس بسعة 10 كيلو بسعر 729 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي.

متوفر خلاط مقدم من جيباس 2 في 1 بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

متاح شواية مع غطاء مقدمة من كليك أون بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط عامودي مقدم من جيباس مع وعاء بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي. متواجد طاهية أرز مقدمة من سينكور بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي.

متوفر عصارة مقدمة من سينكور بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.

تخفيض كبير على قلاية بدون زيت مقدمة من جيباس بسعة 4.2 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي.

متوفر مكنسة كهربائية مقدمة من جيباس بسعة 21 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية على الشاشات والأجهزة الكهربائية - ثقفني

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