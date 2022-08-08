نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو نظام الكفالة الجديد وزارة العمل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الكفالة الجديد وزارة العمل تم تطبيقه رسميا حيث قد تم من قبل المملكة العربية السعودية القيام بإلغاء نظام الكفيل الذي كان مستخدم مسبقا وتطبيق نظام جديد للعاملين (الوافدين) بالمملكة بعد ان استمر النظام القديم لما يقرب من 50 عام لذلك سوف نعرض عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة حول نظام الكفالة الجديد وشروطه ومعلوما عن نقل الكفالة أيضا بالتفصيل.

ما هو نظام الكفالة الجديد بالمملكة العربية السعودية

نظام الكفالة هو نظام عرف من قبل المملكة بأنه نظام عمل جديد معتمد ورسمي في كافة أنحاء المملكة ويتم تطبيق هذا النظام على الوافدين القادمين للعمل من خارج المملكة العربية السعودية سواء من الرجال والنساء أيضًا، وإذا لم يحصل الوافد من موافقة كفيله الحالي على الانتقال إلى عمل آخر وفق النظام الجديد ؛ فيكنه أن يقدم على تأشيرة خروج نهائي من المملكة، ثم التوجه الى بلدة ثم يقوم مرة أخرى بعمل إجراءات الاستقدام للمملكة على نظام الكفالة الجديد..

نظام الكفالة الجديد وزارة العمل

هو نظام قامت بتقديمه وزارة العمل السعودية وذلك لإعطاء العامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى من دون شرط موافقة صاحب العمل ، كما إن له حرية السفر خارج السعودية وذلك بمجرد أنه يتم معرفة صاحب العمل إلكترونيا وله أيضاً حرية العودة إلى بلاده بشكل نهائي دون موافقة صاحب العمل ومن الممكن أنه ينتقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان العقد بشرط التزامه بواجباته التعاقدية.

خدمات نظام الكفالة القديم

فيما سبق كان نظام الكفالة القديم يتيح للكفيل القيام بعدد من الإجراءات للمكفول، مثل:

استخراج تأشيرة خروج وعوده يعني أنه لابد من استخراج التأشيرة من قبل الكفيل حتى يتيح للعامل الوافد الانتقال إلى خارج حدود الدولة وهذا لمدة زمنية محددة تتراوح بين من شهرين الى 12 شهر..

يتم إصدار الإقامة لجميع العاملين الوافدين من أجل الالتحاق بالعمل داخل المملكة حتى تكون الإقامة خاصة العامل صحيحه من الناحية القانونية، ويتم تجديدها سنويا من قبل الكفيل بعد دفع رسوم تجديد الإقامة.

يُمكن للوافد نقل كفالته من كفيل لآخر جديد عند العمل بشركه أو مؤسسة معينة ولكن بعد موافقة الكفيل الأول والثاني على نقل الكفالة.

متى ألغت السعودية نظام الكفيل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والعمل بداخل المملكة العربية السعودية قرار بإلغاء الكفيل وذلك في ٤ نوفمبر الماضي لعام 2020م وذلك لتحسين العلاقات بين صاحب العمل السعودي والعمال الوافدين وقد بدأ العمل به رسميًا منذ شهر مارس الماضي من عام 2021م ولقد تم الغاء نظام الكفيل بسبب ما يلي:

تقليص معدل البطالة بين أبناء الوطن السعوديين حيث أن الوزارة وجدت أن نظام الكفيل أعطي العديد من الامتيازات للوافدين لدي أصحاب الأعمال على حساب العامل المواطن السعودي.

جذب العمالة الوطنية نظًا إلى أن نظام الكفالة يرفع مستوى انتاجية العمالة الوطنية لأنها سوف تعتمد على الكفاءات فقط..

تحسين بيئة العمل حيث ترى وزارة الموارد البشرية السعودية لنظام الجديد للكفالة سوف يكون سببًا في جذب العامل السعودي للالتحاق بمختلف الوظائف داخل الدولة.

حقوق العامل بعد إلغاء نظام الكفيل

هناك مجموعة من الحقوق الي يحصل عليها العامل الوافد في ضوء نظام الكفالة الجديد، أنه:

يمكن لأي عامل الانتقال الى عمل جديد دون موافقة الكفيل.

الخروج والدخول من وإلى المملكة دون موافقة الكفيل.

شعور العامل بالحرية وعدم التقيد بالكفيل.

يختار العامل ما يراه مناسبًا له من عمل وتحسين دخله عبر الانتقال من ظيفة إلى اخرى عندما يرغب في ذلك.

يمكن للعامل ان يحتفظ بجواز سفره بحرية.

شروط نقل الكفالة الجديدة

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتحديد مجموعة من الشروط اللازمة من أجل نقل الكفالة، وهي:-

شروط تخص المنشأة

أن تكون المنشأه ضمن النطاق الأخضر (المتوسط) أو أعلى من ذلك.

لا بد من توثيق جميع عقود العاملين بالشركة بالكامل.

وجود لائحة تنظيمية داخل المؤسسة.

أن تكون رخصة العمل سارية المفعل.

سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

أن تكون نسبة الالتزام عبر التقييم الذاتي 80 % على الأقل، والالتزام بنسبة تحسين الأجور.

شروط تخص الوافدين

قضاء عامل كامل في العمل على الأقل.

أن يكون لا يزال على رأس العمل.

عدم وجود طلبات نقل خدمات او كفالة اخرى مقدمة للعامل.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

التعنت عن إصدار رخصة العمل للعامل خلال فترة السماح.

الامتناع عن سداد اراتب لمدة 3 شهور.

عدم توفر عقد عمل موثق.

تعرض العامل إلى أي أضرار مادية أو معنوية أو بدنية في مؤسسة العمل.

خطوات نقل الكفالة إلكترونيا

يتم اتباع مجموعة من الخطوات التالية من أجل نقل الكفالة إلكترونيا على الانترنت، مثل:-

الذهاب الى موقع وزارة العمل السعودية الرسمي.

الضغط على خدمة المنشأة وكتابة اسم المنشاة التي سنتقل العامل اليها.

ادخال اسم العامل المكفول ورقم الإقامة.

يضغط الكفيل على خدمة نقل وافد.

ثم النقر على (طلب نقل الكفالة).

بعد ظهور البيانات ، يتم الضغط على (موافقة).

سداد الرسوم الخاصة بنقل الكفالة.

موافقة الكفيل على نقل الكفالة إلكترونيا 1444

بعد قيام الكفيل الجديد بتقديم طلب نقل الكفالة ؛ يقوم الكفيل القيدم بالدخول إلى الموقع والموافقة على طلب انتقال الكفالة إلى الفكيل الجديد ، حيث يمكنه هنا الموافقة على الطلب او رفضه ، وبعد الموافقة على الطلب ، يقوم الكفيل الجديد باتمام باقي الاجراءات الخاصة بعملية نقل الكفالة، وينتقل بذلك المكفول للعمل لديه بشكل قانوني ورسمي.

خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل النظام الجديد

الولوج اولا الى الموقع الخاص بوزارة العمل السعودية.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بالدخول الى قائمة الخدمات الالكترونية.

القيام بتدوين كل من (اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي).

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة دخول.

بعدها سوف تظهر صفحة يجب من خلالها تدوين البيانات المطلوبة وهي(اسم المؤسسة، عنوان الكفيل الذي يريد نقل الكفالة علية).

ثم الضغط على أيقونة عامل وافد.

القيام بتدوين كافة البيانات الخاصه من رقم الاقامة، اسم الكفيل الذي تتبعه.

وأخيرا في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة تحتوي على الموافقة على الطلب.

وفي النهاية نكون قد قدمنا كل ما يخص موضوع نظام الكفالة الجديد وزارة العمل ومتي تم الغاء هذا النظام وخطوات نقل الكفالة الجديدة 1444و الشروط المحددة لنقل الكفالة بالتفصيل.