نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات مستعملة للبيع في السعودية وبحالة جيدة في المقال التالي

تبدأ أسعار السيارات المستعملة داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بداية من 3000 ريال سعودي وحتى 10000 أو أكثر والذي يحدد سعر السيارة الحالة العامة لها ونوع السيارة ونوع الإصدار وسنة الصنع وهناك بعض البائعين الذي يوفرون للمشترين إمكانية الحصول على السيارة بنظام التقسيط. سيارة جي إم سي يوكون موديل 2012 مستعملة للبيع للبيع سيارة جي إم سي يوكون موديل 2012 مستعملة في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة جي إم سي يوكون مستعملة 4000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة جي إم سي يوكون سجل 8000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة جي إم سي يوكون أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة جي إم سي يوكون البنزين.

السيارة جي إم سي يوكون متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة بها باور ومكيف وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة بها راديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومدخل يو إس بي وبلوتوث.

السيارة مزودة بحساسات خلفية وأمامية ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية جانبية.

كما أن السيارة بها جنوط وقفل مركزي للأبواب ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة جي إم سي يوكون مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0507657283 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966507657283. للبيع سيارة شيفروليه إبيكا أول إستخدام 2005 للبيع سيارة شيفروليه إبيكا أول إستخدام 2005 مستعملة للبيع في مدينة ينبع البحر.

سعر السيارة شيفروليه إبيكا مستعملة 6000 ريال سعودي.

كما أن تأتي السيارة شيفروليه إبيكا بهيكل من السيدان.

الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه إبيكا البنزين.

الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه إبيكا البنزين. كما أن ناقل الحركة في السيارة شيفروليه أبيكا مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة شيفروليه إبيكا سجل 260000 كيلو متر.

كما أن السيارة شيفروليه إبيكا متوفرة بلون خارجي أبيض.

كما أن السيارة بصفة عامة ممتازة ولكن المكيف لايعمل.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه إبيكا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596660703 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966552399874. عمر شويل - جدة أرخص سيارات مستعملة للبيع في السعودية وبحالة جيدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص سيارات مستعملة للبيع في السعودية وبحالة جيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.