نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط بدون كفيل 95,000 ريال على 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الآن تقسيط تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 95,000 ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل وأيضاً طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حيث توفر شركة النايفات للتمويل حل تمويلى سريع للأفراد يتمكن من خلاله العميل من الحصول على أقصى تمويل يصل إلى 295,000 كما يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل إضافي وسوف نتحدث عن تلك التمويل من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

قسط بدون كفيل 95,000 عبر شركة النايفات للتمويل

توفر شركة النايفات للتمويل بالسعودية التمويل الشخصي بقيمة مالية تبدأ من 10,000 ريال سعودي وربما يصل إلى 295,000 ريال سعودي كما يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة 95,000 ريال بدون كفيل وهناك مزايا أخرى وهي

يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة 95,000 ريال وأقل من ذلك بدون كفيل.

كما يتميز أيضاً بأن العميل يستطيع الحصول على قرض شخصي إضافي لدى شركة النايفات.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل بعد مضي ثلاثة أشهر.

يتمكن أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة 60 شهر.

تمويل شركة النايفات يتميز بأنه متاح طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

أهم شروط تمويل الأفراد عبر شركة النايفات للتمويل

هناك عدد بسيط من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي عبر شركة النايفات للتمويل بالسعودية وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 20 عام ولا يتجاوز 68 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم يعمل بإحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل بالقطاع الحكومي.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل بالقطاع الخاص.

كما لابد كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند طلب التمويل للقطاع الحكومي.

6 أشهر هى المدة الزمنية التي لابد أن يكون المتقدم قضاها وذلك للعاملين بالقطاع الخاص.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة النايفات

كما حددت شركة النايفات للتمويل عدد من المستندات المطلوبة عند التقديم لطلب تمويل شركة النايفات والمستندات هي