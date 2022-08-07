بإيداع فورى 250 ألف بدون ضامن ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت

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بإيداع فورى 250 ألف بدون ضامن ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما أن هذا المنتج التمويلي متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل ، لقد جاء هذا التمويل الشخصي ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية.
بإيداع فورى 250 ألف بدون ضامن ولا تحويل الراتب
عرض التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض أحد أهم العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى ربع مليون ريال سعودي ، حيث تتيح شركة تسهيل للتمويل للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وبإجراءات سريعة وسهلة.
تعرف على أهم الإمتيازات التي توفرها شركة تسهيل للتمويل من خلال هذا التمويل الشخصي
- وفرت شركة تسهيل للتمويل العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي.
- قرض شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- 250 ألف ريال سعودي هو مبلغ التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- لا يحتاج هذا المنتج إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل.
- الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون ضامن من شركة تسهيل للتمويل.
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