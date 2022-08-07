بإيداع فورى 250 ألف بدون ضامن ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت

بإيداع فورى 250 ألف بدون ضامن ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما أن هذا المنتج التمويلي متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل ، لقد جاء هذا التمويل الشخصي ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية.

بإيداع فورى 250 ألف بدون ضامن ولا تحويل الراتب

عرض التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض أحد أهم العروض التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى ربع مليون ريال سعودي ، حيث تتيح شركة تسهيل للتمويل للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وبإجراءات سريعة وسهلة.

تعرف على أهم الإمتيازات التي توفرها شركة تسهيل للتمويل من خلال هذا التمويل الشخصي