منصة سلفة تمنح تمويلات طارئة بدون تحويل راتب وبهامش ربحي تنافسي وكل هذا في ربع ساعة فقط

الجميع يتساءلون عن كيفية الحصول على طلب تمويل من منصة سلفة الالكترونية .لاى مواطن سعودى يستطيع الحصول على اسرع تمويل فوري سريع بدون شروط معقدة فى ربع ساعة فقط . دون الحاجة الى تحويل راتب أو كفيل و للمواطنين السعوديين يمكنهم الاستفادة من سلفة بطريقة الكترونية . وايضا بتحديد فترة للسداد تصل الى 6 شهور بما يتناسب مع الميزانية الخاصة بالمتقدم عن طريق وسائل الدفع الالكترونى . التى تمتاز بالسرعة والسهولة على المتقدم . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية .

تعرف على الخطوات الخاصة بالحصول على تمويل من منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة الالكترونية من أهم المنصات واشهرها بالمملكة العربية السعودية وجميع المواطنين يلجأون الى عملية التسجيل بداخلها للحصول على الدعم المالى بشكل وفورى . ولكى تسجل فى منصة سلفة الالكترونية قم باتباع الخطوات اللازمة للحصول على تمويل من سلفه ومن أهم هذه الخطوات كالاتى :

اولا : يجب على المتقدم الدخول على الرابط الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : القيام بإدخال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح للحصول على سلفة فورية وتسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية ومن اهم البيانات كالاتى :إدخال رقم الهوية ، الاسم رباعى ، البريد الالكترونى ، رقم المرور .يجب

ثالثا : الضغط على الايقونة الخاصة بطلب التمويل ثم حدد القيمة التمويلية التى ترغب فى اخذها .

رابعا : يظهر أمامك مربع يحتوى على شروط وأحكام منصة سلفة الالكترونية قم بالموافقة عليه .

خامسا : قم باستكمال التسجيل الخاصة بك وكتابة جميع بياناتك الشخصية وانتظر حصولك على التمويل الشخصى من سلفة .

شروط منصة سلفة الالكترونية

هناك شروط للحصول على سلفة فورية يجب اتباعها للقبول فى منصة سلفة الالكترونية . ولكي يطمئن قلبك في حصولك علي التمويل من منصة سلفة فجميع تمويلاتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية . ومن أهم هذه الشروط كالاتى :

اولا : يجب إلا يقل الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن 5 آلاف ريال سعودى .

ثانيا : يشترط على المتقدم أن يكون موجودا فى العمل اى يكون قضى مدة عمله داخل القطاع الحكومى لمدة لا تقل عن 3 شهور وفى القطاع الخاص مدة لا تقل عن 6 شهور .

ثالثا : الشرط الأساسي للحصول على سلفة أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم على أراضيها بشكل دائم .

رابعا : عمر المتقدم يتراوح ما بين 18 عاما و 60 عام .

تعرفنا سويا عن اهم شروط منصة سلفة الالكترونية وايضا الخطوات الخاصة بالتسجيل فى سلفة ونتمنى ان نكون وضحنا لمتابعينا توضيحا مفيدا للاستفادة بة وان ينال اعجابكم .