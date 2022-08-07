أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن قبول الدفعة الأولى من المقبولين لعام 1444هـ، أكد عميد القبول والتسجيل “الدكتور عبدالله آل مريح عبر وكالة الأنباء السعودية “واس”، فعليهم بسرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية، خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ”الطالب، أو الطالبة” في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات اللازمة، ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظُهرًا من يوم الثلاثاء 11 محرم 1444هـ، الموافق 9 أغسطس 2022م. ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب. ودعا الطلبة الذين لم يرشحوا في هذه الدفعة إلى ضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة، وتنشيط طلب القبول السابق للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة. حيث سيتم إرسال موعد الكشف برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

إعلان الدفعة الأولى من المقبولين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لعام 1444 هـ

تأسست جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في عام 1975 ميلادياً، ولها عده أسماء سابقة جامعة الملك فيصل، جامعة الدمام، هي تعد من ضمن الجامعات الحكومية سعودية مستقلة، تقع شمال حي الراكة الواقع على واجهة الخليج العربي، تجمع بداخلها 19 كلية، وكانت بدايتها لكلية الطب، والعلوم الطبية، وكلية العمارة والتخطيط دور رائد في مجال الدراسات العليا على مستوى المملكة ودول الخليج. ومع استمرار التوسع في عدد الكليات، وانضمام معظم الكليات بالمنطقة الشرقية الدمام. وتضم سنوياً أكثر من 45 الف طالب وطالبة. وتضم 1414 أستاذ وأستاذه، وفي عام 2009 ضمت 24950 طالب وطالبة.

الأهداف العامة التي تسعى إليها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

إعداد جيل ملتزم بالقيم الإسلامية العليا في العلم والعمل.

توفير بيئة تعليمية تحفز الطلبة على العمل، والتحلي بروح القيادة وتحمل المسؤولية.

وضع برامج تعليمية متطورة، تخرِج مهنيين مهرة قادرين على تحقيق الأهداف العلمية والعملية.

الكليات التي تضمها جامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل

الحرم الجامعي (الراكة)

كلية الطب.

كلية طب الأسنان.

كلية التمريض.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية الصيدلة الإكلينيكية.

كلية الصحة العامة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.

كلية العلوم الإدارية.

كلية العمارة والتخطيط.

كلية الهندسة.

كلية التصاميم.

كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.

الحرم الجامعي حي الريان عدل

كلية الآداب (طالبات)

كلية العلوم (طالبات)

كلية التربية.

كليات بمناطق أخري