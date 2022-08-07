جامعة الملك سعود تعلن عن توافر وظائف إدارية وتقنية بدون خبرة لحملة البكالريوس

أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم الآن لحملة البكالريوس للعديد من الوظائف التي لا تتطلب الخبرة. وقد أعلنت جامعة الملك سعود عن طرح وظائف إدارية ووظائف تقنية. للعمل في المبادرات والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية. للرجال والنساء من حملة البكالريوس فأعلى . وذلك في العديد من التخصصات المختلفة التي تحتاج إليها الجامعة. وقد أوضحت جامعة الملك سعود عن كافة الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين من الرجال والنساء.وإليكم كافة الشروط والمميزات للعمل في جامعة الملك سعود. أيضا كافة التخصصات التي أعلنت عنها الجامعة الآن للمتقدمين من الرجال والنساء.

وظائف جامعة الملك سعود للرجال والنساء 1444

أعلنت جامعة الملك سعود الآن توافر وظائف إدارية وتقنية في العديد من التخصصات المطلوبة الآن وهي كالتالي:

علوم حاسب

هندسة برمجيات

محاسبة

علاقات عامة

إدارة أعمال

تقنية معلومات

تصميم جرافيك

وسائط

حاسب آلي

نظم معلومات إدارية

تتوافر العديد من المزايا في الوظائف الآن وهي رواتب وبدلات تنافسية، تأمين صحي للموظف وعائلته، تدريب وتطوير مهني وفقا لأنظمة الجهات المستفيدة.ولا بد من توافر بعض الشروط الأساسية للتقدم في الوظيفة سواء للرجال أو للنساء وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية يجيد اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس توفير كافة الأوراق الدالة على المؤهل والخبرات العلمية إن وجدت

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود 1444

يتم التقديم على الوظائف الإدارية والتقنية الآن من خلال الموقع الرسمي جامعة الملك سعود.للنساء والرجال وبعدها يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية لوظائف الجامعة التقنية والإدارية. وذلك للوظائف المطلوبة وهي مطور ويب – مبرمج ( بكالريوس علوم حاسب هندسة برمجيات مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات). محاسب ضريبة ( بكالريوس محاسبة أو ما يعادلها ولا يشترط توافر الخبرة).أخصائي علاقات عامة ولا يشترط الخبرة، أخصائي ذكاء الأعمال ولا يشترط الخبرة.مصمم ولا تشترط الخبرة و مدقق بيانات مالية أول حاصل على بكالريوس ( إدارة أعمال، حاسب آلي، نظم معلومات إدارية) أو ما يعادلهم ولا يشترط الخبرة للتقديم على تلك الوظيفة أيضا.