شروط حساب المواطن 2022 الجديدة والاستعلام عن الدعم القادم بعد الزيادة الذي تم الإعلان عنه من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود الذي اصدر أمر ملكي بإعادة فتح تسجيل حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية حيث تم تخصيص مبلغ مالي لحساب المواطن يقدر بحوالي ١٠.٤ مليون ريال سعودي لجميع المستنفدين من برنامج الضمان الاجتماعي ومساعدة المواطنين ومعالجة ارتفاع الأسعار وتهيئة العيش وتوفير الحياة الكريمة.

شروط حساب المواطن 2022

للتسجيل في حساب المواطن والحصول علي الدعم يجب توفير تلك الشروط علي الشخص المستفيد حيث تكون الشروط علي النحو التالي:

تعتمد علي أجمالي دخل الأسرة وعدد الأشخاص بها والأعمار السنية للتابعين في حالة زيادة عمرهم عن ١٨ عام.

الشخص المستفيد يجب أن يتمتع بالجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم أيضا مقيما داخل المملكة العربية السعودية.

مقدم الطلب يشترط أن يكون ذو دخل منخفض.

الشخص المستفيد من دعم حساب المواطن يجب أن لا يكون سجين أو مقيم في دار الإيواء.

يجب أن لا يكون سجين أو مقيم في دار الإيواء. يشترط علي الشخص المستفيد من الدعم أن يكون مقيما بصفة دائمة داخل السعودية ولا يقيم خارجها اكثر من ٩٠يوم خلال السنة الأخيرة.

يجب أن لا يمتلك أشياء ذات قيمة مسجلة باسمة.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

لتسجيل في حساب المواطن والاستفادة من الدخل يتم اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال النقر هنا ca.gov.sa ليتم الدخول والتسجيل.

من خلال النقر هنا ليتم الدخول والتسجيل. القيام بتسجيل جديد.

نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

أدخال رقم الهوية وكتابة رقم الهاتف وتاريخ الميلاد وكل ما يطلب منك.

يجب تسجيل دخول الحساب الخاص بالمواطن.

يتم إرسال رسالة نصية بها كلمة السر.

يمكن تبديل كلمة السر وإضافة كلمة جديدة.

أكمال عملية التسجيل.

التأكد من البيانات بانها صحيحه.

يتم النقر علي كلمة تسجيل.

تقوم بإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

موعد صرف حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن الدفعة ٥٧ لشهر محرم ١٤٤٤ ه‍ خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢م الحالي يكون اليوم العاشر من شهر أغسطس وذلك بسبب الإيداع والسحب حيث يتم صرف حساب المواطن شهريا لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمساندة والمساعدة له في ظل غلاء الأسعار داخل أراضي المملكة.