نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل نسب القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل نسب القبول ، أعلنت عمادة القبول بجامعة عبدالرحمن بن فيصل استيفاء شروط القبول ، أحد أهم الضوابط للتسجيل للعام 1444 هـ ، وكانت قد إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول قد نشرت نسبة القبول في المسارت والتخصصات علي مستوي الطلاب ، وطريقة الترشيح بناء علي النسب الموزونة ، علي أن يكون الالتحاق بالجامعة لخريجي الثانوية العامة بمعدل فوق الجيد جداً ، ويشترط اجتياز اختبار القدرات للتخصاصات الطبية ، وتعتبر جامعة الامام إحدي اعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال فقرات المقال التالية سنتعرف علي نسب القبول للقسمين ، وأهم شروط القبول ، وخطوات التسجيل بجامعة الإمام.

جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل نسب القبول

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن نسب قبول الطلبة والطالبات للعام الحالي 1444 هـ كالآتي :

أولاً نسب القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للرجال :

المسار الصحي : نسبته 92.64

مسار كلية التمريض : النسبة 89.29

المسار الهندسي : بنسبة 87.44

ثم المسار العلمي : معدل 86.97

أيضاً كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع : بمعدل 90.58

أما كلية الشريعة والقانون تخصص شريعة فقط : معدلها 90.46

ثانياً نسب القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن للبنات

وفق ما هو معلن صفحة الجامعة لنسب قبول البنات في التخصصات المختلفة :

المسار الصحي : 95.57

ثم المسار الصحي لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل : 94.94

كذلك مسار كلية التمريض : 93.54

أيضاً المسار الهندسي : 95.04

المسار العلمي بالدمام : 90.1

أما المسار الإنساني بالدمام : 78.85

ومسار كلية التصاميم للتخصصات العلمية : 93.89

بالنسبة لمسار كلية التصاميم للتخصصات الأدبية : 84.17

بالاضافة إلي المسار العلمي بالجبيل : 88.8

المسار الإنساني بالجبيل : 78.38

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع : 89.03

أما كلية المجتمع بالدمام : 83.64

كلية المجتمع بالقطيف : 81.81

شروط القبول والتسجيل في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

يخضع قبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لبعض الضوابط كالآتي :

بالنسبة للمتقدمين السعوديين : يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمتقدم. أما بخصوص الطلبة غير السعوديين من أم سعودية : يجب عند التقديم إرفاق صورة واضحة من شهادة الميلاد بصيغة PDF كذلك بخصوص طلبة مجلس التعاون الخليجي : إرفاق صورة واضحة من جواز السفر ساري المفعول بالإضافة إلى بطاقة مركز قياس بصيغة PDF بخلاف ذلك الطلبة من أصحاب بطاقات الخمس سنوات (القبائل النازحة) : صورة واضحة من الاثبات المستخرج من وزارة الداخلية بصيغة PDF وأن يكون الاثبات موضح به عبارة ( غير مصرح له بالعمل)

شروط خاصة بالقبول في مسارات الكليات الصحية

سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يجتاز اختبار اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع التابع للجامعة.

حصل على الشهادة الثانوية العامة في العام الحالي 1442-1443هـ أو العام الماضي 1441-1442هـ

شروط خاصة للقبول في كلية الشريعة والقانون

نسبة موزونة لا تقل عن %80 للدخول في المنافسة.

اجتياز المقابلة الشخصية للمرشحين.

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خطوات القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل معدلات القبول في المسار للجنسين ، ليتم التقديم كالآتي :