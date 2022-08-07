شروط التقديم فى وظائف جدارة 1444 وطريقة التقديم خطوة بخطوة

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شروط التقديم فى وظائف جدارة 1444، أنشأت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية نظام الجدارة وذلك فى عام 1433 والتى نجحت بدورها في خلق فرص عمل حكومية جديدة لقطاع كبير من الشباب ويشترط توافر عدة شروط منها المؤهل الدراسى، والخبرة، فقد وفرت خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الخالية التى يتم الاعلان عنها من قبل الجهات الحكومية والمرتبطة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم حيث يتم مطابقة وتدقيق البيانات آليا لترفع إلى نظام الترشيح الآلي.
شروط التقديم فى وظائف جدارة 1444
حيث وضعت الوزارة شروطا محددة ومن تتطبق عليه بإمكانه التقديم على الوظائف ونستعرض تلك الشروط فى التالى:
- أن الشخص يكون لديه حساب خاص على منصة جدارة
- يجب التحقق من الشهادة أثناء خطوات التسجيل.
- أن يكون المتقدم عبر منصة جدارة مواطنا سعوديا من أب وأم سعوديين.
- ألا يشغل المتقدم أى منصب عام وقت تقديم الطلب.
- أن تكون الوظيفة المطلوبة تتماشى مع أوراق الاعتماد الأكاديمية التي يحملها المتقدم.
- الإلتزام بتوفير جميع المستندات التى تطلبها المنصة إلكترونيا وتعبئتها فى الحقول المخصصة لذلك.
كيف يتم التسجيل فى وظائف جدارة 1444؟
نستعرض فى بعض السطور القليلة القادمة كيفية التسجيل فى الوظائف:
- أولا يقوم الشخص الراغب فى فرصة عمل عبر نظام الجدارة إنشاء حساب خاص عبر منصة جدارة.
- يدخل الشخص بيانات التي يحتاجها لإنشاء سيرة ذاتية للشخص.
- يجب على المتقدم للوظيفة التأكد من موثوقية البيانات فى الأنظمة الإلكترونية للمنصة.
- القيام بعملية البحث والتصفح فى المنصة عن الإعلانات والوظائف الشاغرة المطابقة للفرص والتقدم لها.
طرقة التقديم علي وظائف جدارة 1444
- متابعة نتائج الترشيح ضمن الإطار الزمني المحدد والمراقبة المستمرة لها.
- ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.
- يجب أن تكون الوظيفة متوافقة مع المؤهلات الأكاديمية التى يحملها المتقدم للوظيفة.
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