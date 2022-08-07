استعلام عن موظف وافد برقم الاقامة 2022 عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

استعلام عن موظف وافد برقم الاقامة ، تقدم وزارة العمل السعودية عدد كبير من الخدمات المتكاملة للمقيمين والكفلاء على سواء ومن بين تلك الخدمات المهمة استعلام عن موظف وافد برقم الاقامة سواء كان موظف أو عامل سواء ذلك برقم الجواز أو رقم الحدود او الرقم القومي، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها مكتب العمل السعودي في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يستطيع الوافد الاستعلام عن تلك الخدمة بضغط زر الاستعلام عن طريق حال إقامته وكفالته، وسنعرض لكم خلال السطور المقبلة كيفية الحصول على ذلك الخدمة.

كيفية استعلام عن موظف وافد برقم الاقامة

استعلام عن موظف وافد برقم الاقامة، وقامت وزارة الموارد البشرية بتسهيل الاستعلام عن الرابط الرسمي وذلك حسب يمكن للمواطن أو المقيم الدخول والاستعلام عن أي خدمة متاحة من الموقع أو من بوابة العمل والتي منها الاستعلام عن أي موظف راس ومكتب العمل برقم الهوية أو الاستعلام عن وافد عبر الاقامة ومن خلال طريقة الاستعلام عن الموظف تتبع الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم الدخول على استعلامات الأفراد.

ثم يتم الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية ومن ثم اختيار الاستعلام عن وافد.

يتم اختيار عملية الاستعلام وذلك من خلال وزارة التنمية استعلام عن تغيب موظف برقم الإقامة أو الحدود.

يتم تحديد الجنسية.

يتم كتابة رمز التحقق أمامك بصورة صحيحة لتأكيد التعامل البشري ثم يتم الضغط على بحث.

رابط استعلام عن موظف وافد برقم الاقامة

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة والجواز والحدود عبر مكتب العمل استعلام عن موظف وافد برقم الاقامة، ومن الممكن أن يتم المواطن السعودي للاستعلام عن الخدمات المقدمة أيضاً من رابط العمل أو من خلال وزارة الموارد البشرية السعودية والتي تسهل على القارئ لكي يتوصل للخدمات المطلوبة عن طريق ان يتم الدخول على الرابط الرسمي ثم يتم الدخول على خدمة استعلامات الأفراد للمواطنين ومن ثم يتم اختيار خدمات الاستعلام عن مواطن ثم يتم إدخال رقم الهوية المستعلم عنه ويتم كتابة رمز التحقق أمامك وفي الاخير يتم الضغط على الاستعلام والتحقق من الاستعلامات.