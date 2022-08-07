نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري الجديد 1444 .. يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية وكيفيتها والشرح الوافي لطريقة التحديث وهذه الخدمة مقدمة من الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية من أجل استفادة جميع المواطنين منها بجانب العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها للمواطن من منزله دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق وإنهاء الأوراق بالطرق الروتينية يذكر أن الصندوق الخاص بالتنمية العقارية السعودي هو صندوق تابع للحكومة خادم الحرمين الشريفين تم تأسيسه عام 1394 هجريًا بمرسوم ملكي من رئيس المملكة العربية السعودية ومقره الرياض وله العديد من المقرات والفروع التابعة لها .

تحديث بيانات صندوق التنمية العقاري الجديد 1444

فيهدف الصندوق إلى توفير وابتكار البرامج التمويلية المتنوعة والمتوازنة من أجل ملائمة الشرائح الكثيرة في المجتمع .

وكذلك التكامل مع وزارة الشئون البلدية والقروية من اجل تنفيذ برامجها المتعلقة بالمستفيدين .

وكذلك العمل بشكل محترف ومهني يوفر الحلول والبدائل التمويلية والاستثمارية لجميع أفراد المجتمع للحصول على مسكن ملائم لهم .

وكذلك زيادة العرض على المنتجات السكنية .

إنشاء حساب جديد في الصندوق العقاري

وإليك طريقة إنشاء حساب جديد لدى الموقع الخاص بـ الصندوق العقاري لكي يتمكن جميع المواطنين في المملكة العربية.

من التسجيل ودخول الموقع من أجل الاستفادة بخدماته فكل ما عليك فعله أن تتوجه بشكل مباشر من خلال الإنترنت .

للموقع الرسمي للصندوق العقاري تضغط على تسجيل الدخول وبعدها تقوم باختيار إنشاء حساب جديد .

وبعدها تكتب الرقم الخاص بالسجل المدني في الحقل المطلوب وتحدد بعدها تاريخ الميلاد.

وتكتب الرمز المرئي للتحقق من الشخص وكذلك تضغط على خيار التحقق مع المعلومات .

وبعدها تسجل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتأكيده وكلمة المرور وتضغط على ارسل ثم إنشاء حساب جديد.

خدمات الصندوق العقاري

المبايعات.

التمويل المدعوم.

تحديث البيانات الشخصية للذين لعن أحكام إدارية.

التنازلات.

إصدار الفواتير والسداد.

إعفاء متوفي.

تقديم طلب إعادة الدفعة الأولى.

طلب إيقاف صرف الدفعات.

استعادة المبالغ الزائدة.

خطاب الإفادة إخلاء طرف.

استعلام حالة فك الرهن.