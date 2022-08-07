الترشيح ونتائج القبول بجامعة الملك خالد 1444 .. صرحت جامعة الملك خالد عن النتائج الخاصة بالقبول في الجامعة لمرحلتي البكالوريوس وكذلك الدبلومات للعام الجامعي الجديد 1444 هـ ولذلك قد أتاحت للطلاب وكذلك أولياء أمورهم وكافة المتقدمين خدمة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالترشيحات والتقديمات الإلكترونية التي تمت منذ فترة وتقع جامعة الملكة خالد في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية وهي من أقدم الجامعات حيث تأسست في 1419 هـ كأحد الجامعات الحكومية وذبك بعد زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز للجامعة حينما كان وليًا للعد وأصدر وقتها قرار بدمج فرعي الإمام محمد بن سعودي الإسلامية والملك سعود في منطقة عسير ليكونا جامعة واحدة تحت مسمى الملك خالد .

الترشيح ونتائج القبول بجامعة الملك خالد 1444

وبالنسبة لخدمة الاستفسار والاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول بجامعة الملك خالد 1444 هـ .

وذلك عن طريق اتباع تلك الخطوات أولًا .

الدخول إلى الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الترشيح من خلال موقع جامعة الملك خالد الرسمي.

وبعدها تحديد النوع الذي ترغب في تقديمه للطلاب سواء طالب أو طالبة.

والضغط على خدمات الترشيح والقبول في الجامعة وإضافة الرقم الخاص بالسجل المدني.

وكتابة كلمة السر وبعدها الضغط على كلمة تأكيد متابعة الخطوات الخاصة بالاستعلام وعرض النتيجة.

طريقة التسجيل والتقديم في جامعة الملك خالد

وأتاحت الجامعة خدمة التسجيل في جامعة الملك خالد إلكترونيًا عبر الإنترنت بالخطوات التالية :-

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد . وبعدها تحدد طلب القبول الجديد الخاص بك وبعدها الانتقال للصفحة الجديدة . وكتابة كافة البيانات المطلوبة والتي منها الاسم ورقم الهاتف ومكان السكن والبريد الإلكتروني. وبيانات التواصل والمؤهل وبعدها كتابة البيانات الخاصة بالعمل والرغبات التي يريدها الشخص المتقدم. وتقديم الطالب وإرفاق الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة.

شروط القبول في جامعة الملك خالد 1444

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لجامعة الملكة خالد 1444 هـ .