شروط الحصول على قرض سكني للمتزوجات وطريقة التقديم

قرض سكني للمتزوجات وشروطه التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة السعودية سهلت إمكانية الحصول على قرض السكني للمتزوجات والأشخاص الذين لا يمتلكون منزل خاص بهم ويبحثون عن الطرق التي تساعدهم في الحصول على منزل لهم، كما أوضحنا من قبل في نفس السياق عن ان برنامج سكني أوضح آلية التسجيل بمنح الأراضي، وبالتالي سهلت الحكومة بالمملكة السعودية هذا الأمر حيث يمكن تقديم طلب الحصول على قرض سكني للمتزوجات ولكن بعد توافر الشروط التي تم تحديدها بالإضافة إلى إمكانية معرفة خطوات التقديم على قرض السكني للمتزوجات.

طريقة التقديم على قرض سكني للمتزوجات

والهدف الرئيسي من برنامج سكني هو تقديم الدعم للحصول على وحدات سكنية لجميع المواطنين في جميع محافظات المملكة من الرجال والسيدات، وهذا في أطار سعي السلطات السعودية إلى زيادة قدرة الأفراد على تملك الوحدات السكنية في إطار السعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب للحصول على قرض المرأة المتزوجة عبر الإنترنت وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة تشمل الآتي،

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الدعم السكني عبر الأنترنت وتقوم بتسجيل الدخول أو تقوم بإنشاء حساب جديد لك وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تقوم بالموافقة على الشروط والأحكام وإضافة بيانات تسجيل الدخول ثم تقوم بكتابة البريد الإلكتروني.

في الخطوة التالية تقوم بكتابة رقم الجوال وتأكيد كلمة المرور.

ثم الضغط على قرض سكني للمتزوجات.

بعد ذلك تقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بنموذج تقديم الحصول على قرض سكني ورفع جميع المستندات المطلوبة.

في الخطوة الأخيرة تقوم بالموافقة على تقديم الطلب.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

يمكن الاستعلام عن استحقاق سكني من خلال البوابة الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل صحيح.

من خلال البوابة الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل صحيح. الضغط على كلمة تسجيل.

باختيار الخدمات العامة سوف تجدها أمامك في القائمة الرئيسية.

الضغط على الاستعلام عن الدعم السكني.

يتم كتابة رقم الهوية والبيانات المكتوبة بشكل صحيح ودقيق ثم الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل.

شروط الحصول على قرض المتزوجات

كما أتاحت الوزارة تسجيل مستفيدات الضمان الاجتماعي والذي سبق وان تحدثنا عن كافة تفاصيله في مقال سابق، كما يمكنكم الاطلاع على شروط القرض السكني المتزوجات المقدم من وزارة الإسكان بالمملكة السعودية والشروط تشمل الآتي،