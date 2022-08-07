نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة وشروط التجديد والفئات المعفاة من رسوم التجديد في المقال التالي

تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم وأفضل المنصات بحثاً من قبل السعوديين والأشخاص المقيمين داخل السعودية، حيث تقدم هذه المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها كيفية الاستعلام عن تجديد الاقامة وغيرها من الخدمات للمواطنين والمقيمين حيث يستطيع المواطن من خلال منصة أبشر الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة السعودية إلكترونياً دون الذهاب للمصالح الحكومية وذلك من أجل الحفاظ على المواطنين، وسوف نوضح بداخل المقال شروط تجديد الاقامة والرسوم المقررة للتجديد لبعض الفئات وكذلك الفئات المعفاة من الرسوم ونوضح كذلك الغرامات المقررة لعدم التجديد وطريقة تسديدها وكيفية الاستعلام نوضح كل ذلك بالخطوات بداخل المقال. كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة السعودية: ادخل على رابط موقع منصة أبشر الإلكتروني.

ثم تقوم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ثم انتقل لخدمة الجوازات.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة استعلام عن الإقامة.

بعد ذلك يقوم الشخص المستفيد بتسجيل كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

انتظر وسوف تحصل على جميع المعلومات التي تريدها. أهم الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة: المواليد على أرض المملكة العربية السعودية أو من أبنائها وأصبحوا حاملين للجنسية السعودية. الطلاب الذين يمتلكون تأشيرة الدراسة. الرسوم المقررة لتجديد الإقامة السعودية: في حالة أن الشخص المقيم يعمل سواء رجل أو امرأة يتم سداد مبلغ قدره 650 ريال سعودي.

يتم دفع مبلغ قدره حوالي 2000 ريال سعودي في حالة أن الشخص المقيم مرافقاً للعامل الوافد.

في حالة أن الشخص المقيم يعمل داخل المنزل بصفته عامل يتم سداد مبلغ قدره 600 ريال سعودي.

أما إذا كان الشخص المقيم يعمل داخل القطاع الخاص يقوم بسداد مبلغ قدره حوالي 650 ريال سعودي.

في حالة أن الشخص المقيم حصل على مولود جديد ورغب في تسجيل جنسيته سعودية يقوم بسداد مبلغ قدره 2000 ريال سعودي. الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة للعمالة المنزلية: من أهم الشروط هي سداد رسوم التجديد وفقاً للائحة التنفيذية.

امتلاك العامل المنزلي رخص عمل أثناء تجديد الإقامة سارية الصلاحية.

أن لا يكون هناك شخص تابع تم تسجيله على الكفيل يصل عمره بحد أدنى 21 عام.

وكما يشترط ألا يكون مسجل على العامل أي مخالفة مرورية لم تسدد.

ضرورة امتلاك العامل المنزلي وتابعيه تأمينًا طبيًا ساريًا. كيفية تسديد رسوم الإقامة السعودية عبر مصرف الراجحي: كيفية تسديد رسوم الإقامة السعودية عبر مصرف الراجحي ادخل على رابط موقع مصرف الراجحي .

ثم تقوم باختيار قائمة المدفوعات.

ثم عليك باختيار خدمة السداد.

انتظر قليلا سوف تظهر لك في هذه الخطوة عدة اختيارات عليك النقر على خانة المدفوعات الحكومية.

ثم تقوم باختيار خدمات المقيمين.

ثم تقوم بخطوة الدفع.

ثم عليك باختيار نوع الطلب والنقرعلى تجديد الإقامة.

إدخال رقم الإقامة، والمدة التي ترغب فيها.

الضغط على أيقونة كلمة استمرار. عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة وشروط التجديد والفئات المعفاة من رسوم التجديد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة وشروط التجديد والفئات المعفاة من رسوم التجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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