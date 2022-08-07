نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو البيك الجديد الدمام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك الجديد الدمام 2022 .. وجبات وأطعمة وسندوتشات مطعم البيك لا يمل منها أي فرد وذلك نظرًا للمذاق الرائع والطعم اللذيذ مع المحافظة على الصحة العامة وكذلك النظام الصحي إذا كان الفرد يسير وفق نظام صحي غذائي محدد والبيك هي سلسلة المطاعم الأشهر في المملكة العربية السعودية والأكثر إقبالًا ومعرفة من قبل المواطنين وذلك لأنها تنافس من ما يقرب من 50 عامًا بالوجبات السريعة وكذلك الأطعمة الشهية ووجبات الفراخ والبحريات وغيرها من الكثير من الأصناف وتعد السلسلة الخاصة بالفروع الأكثر انتشاراً بالمملكة العربية السعودية وذلك نظرًا لتواجدها بكل المدن والمحافظات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

أسعار منيو البيك الجديد الدمام 2022

وسهلت سلسلة المطاعم الطلبات الخاصة بالمطعم وذلك عن طريق الطلب من الهاتف الجوال وكذلك من التطبيق الخاص بالمطعم.

أو حتى بالسيارة وأماكن تواجدها وتنوعت في الوجبات وسلسلة الوجبات التي تقدمها من أجل أن تحوز على إعجاب المواطنين.

والعملاء المقبلين على المطعم وبجانب ذلك فلم يقتصر المنيو الخاص به على مجموعة من الوجبات الخاصة بالدجاج.

التي اشتهر بها وبخلطتها السحرية بل وضعت بصمة في كل الأنواع من البحريات والسندوتشات واللحوم وغيرها من الأكلات .

بجانب ذلك فكل المطاعم تقوم بزيادة الأسعار وفق الزيادات الضريبية وكذلك السلع التي يتم تصنيع منها الوجبات كالأرز .

والدجاج واللحوم وغيرها إلا أن البيك أسعاره تتلائم مع المواطنين وليست مرتفعة بل في متناول المواطن المتوسط .

أسعار البيك الدمام

وبالنسبة لأسعار المنيو فسندوتش البيض وصل سعره 3 ريال سعودي بينما الجبنة بالبيض 4 ريال.

وكذلك البيض مع شرائح الدجاج المشوي بالجبنة 6 ريال ونصف .

وجبة الطعمية أو الفلافل العادية أو الحراق بـ 6 ريال ونصف وكذلك فلافل البيك العادية 4 ريال.

وكذلك سعر الحراق وساندوتش الفلافل 3 ونصف ريال عادي وحراق وعشاق الاسناكس للفلافل بـ 2 ريال عادي وحراق .

وكذلك البيك الشب 4 ريالات فقط

وبالنسبة لوجبات الدجاج فذات الـ 4 قطع سعرها 16 ريال سعودي.

بينما 8 قطع من وجبات البيك الشهية بـ 31 ريال سعودي .

أما عن وجبة المسحب الشهير بها البيك 7 قطع سعرها 12 ريال ونصف.

وكذلك المسحب 10 قطع سعرها 16 ريال سعودي أما بيكيبز الصدور أو الأوراك للدجاج بـ 14 ريال .

وعن السناك الدجاج للبيك ذات الأـ 5 قطع فسعرها 4.5 ريال سعودي.