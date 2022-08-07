خطوات التسجيل في شركة البلاد للوظائف بالسعودية

شركة البلاد هي واحدة من أبرز الشركات التي تعمل في مجال الاستشارات والحلول، والتي تعمل على توفير احتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية بعدة مجالات، وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر التالية بإلقاء الضوء على خطوات التسجيل في شركة البلاد للوظائف بالمملكة العربية السعودية وشروط التسجيل وغيرها من المعلومات التي قد تهمكم عن هذا الموضوع فتابعونا.

خطوات التسجيل في شركة البلاد للوظائف

يمكن التسجيل في الشركة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة البلاد.

يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة الدخول.

يتم النقر بعد ذلك على أيقونة التسجيل.

يدخل المستخدم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

ينقر المستخدم على حفظ.

وبهذا يكون المستخدم قد قام بالتسجيل بعد الضغط على الأيقونة الخاصة بإنهاء التسجيل.

شروط التوظيف في الشركة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ان يجتاز المقابلة الشخصية التي سيتم عقدها.

أن يكون المتقدم لائق طبيا.

يجب أن يجتاز الكشف الطبي.

أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب ألا يكون له سابقة جنائية.

مزايا التوظيف عن طريق الشركة البلاد

يحصل الشخص على راتب شهري مناسب.

يتمتع بالتأمين الصحي.

يحصل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

طريقة التواصل مع شركة التوظيف السعودية

توفر الشركة عدة طرق للتواصل مع عملائها هي:

القيام بزيارة مقر الشركة الموجود في حي السليمانية مركز الصفوة التجاري.

الاتصال على الرقم الموحد 920023471

مالا تعرفه عن شركة البلاد للتوظيف

تعتبر واحدة من أبرز الشركات التي تعمل في مجال الاستشارات والحلول، وقد تم تأسيسها عام 2006، وتهدف إلى توفير احتياجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

تعمل على توفير كوادر مؤهلة لشغل كافة الوظائف مساهمة من الشركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتستهدف القطاعين الخاص والحكومي بالمملكة.

قامت الشركة بإطلاق منصة الطفولة المبكرة، والتي تهدف إلى توفير كوادر تعليمية متخصصة في التعليم الابتدائي ورياض الأطفال بالمملكة، وذلك عن طريق تأهيل معلمات لتدريس الأطفال في هذه المرحلة.

تحرص الشركة على توفير عقود عمل محددة المدة للعمل في المدارس الحكومية.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة ب شركة البلاد للتوظيف وطريقة التسجيل فيها، كما قمنا بعرض مزايا هذه الشركة.