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عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك الرياض الجديد 2022 .. سلسلة مطاعم البيك من أقدم وأشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية منذ 50 عامًا وهي تسعى إلى تقديم أفضل وأشهى الوجبات للمواطنين من أجل جذب العملاء فلن تجد مواطن سعودي أو جتى أجنبي أو وافد لم يتذوق طعم وجبات البيك بالخلطات السحرية الخاصة بالمطعم على كافة الوجبات خاصة أنه متنوع ويناسب كل الأذواق سواء للوجبات السريعة والسندوتشات وكذلك الوجبات الكاملة من اللحوم والدواجن التي اشتهر بها والبحريات والأسماك فكل المنيو متنوع وذلك من أجل أن يناسب المواطنين وليس هذا فحسب بل إن المنيو الخاص بالمطعم به العديد من الأصناف ومكوناتها والأسعار في متناول الجميع مقارنة بغيره من المطاعم وبالإضافة إلى ذلك يجعلك المطعم متبع لنظام غذائي موحد وطبي وصحي وذلك لأنه يضع السعرات الحرارية الخاصة بكل وجبة ومكوناتها بجانب السعر من أجل المحافظة على نظامك الغذائي .

أسعار منيو البيك الرياض الجديد 2022

وبالنسبة لمطاعم البيك في مدينة الرياض هي الفروع الأكثر شهرة بسبب الإقبال عليها في الوجبات السريعة بالجودة الأفضل.

والمذاع الشهي والتحضير الجميل للخلطة والتتبيلة الخاصة بالبيع بجانب الأسعار الممتازة في متناول كل المواطنين.

بجانب التميز والمعايير الصحية والخاصة بالجودة العالمية في الأطعمة والوجبات والتنظيم كذلك في الفروع .

والشكل النهائي في تقديم الوجبات وهو ما يعطي ارتياحية كبيرة لدى المواطنين

أسعار البيك الرياض الجديدة

وبالنسبة لأسعار المنيو فسندوتش البيض وصل سعره 3 ريال سعودي بينما الجبنة بالبيض 4 ريال.

وكذلك البيض مع شرائح الدجاج المشوي بالجبنة 6 ريال ونصف .

وجبة الطعمية أو الفلافل العادية أو الحراق بـ 6 ريال ونصف وكذلك فلافل البيك العادية 4 ريال.

وكذلك سعر الحراق وساندوتش الفلافل 3 ونصف ريال عادي وحراق وعشاق الاسناكس للفلافل بـ 2 ريال عادي وحراق .

وكذلك البيك الشب 4 ريالات فقط.

وكذلك الوجبات فوجبة الجمبري الكبيرة أو الجامبو سعرها 30 ريال سعودي.

بينما الوجبة الاقتصادية سواء أكان عادي أم حراق بـ 22 ريال والساندوتش العادي بـ 10 ريالات فقط.

أما وجبة الفيليه السمك فسعرها 22 ريال ونصف والفيليه الحراق 19 ريال والسندوتش الفيليه السمك سعره 7 ريالات ونصف

وبالنسبة لوجبات الدجاج فذات الـ 4 قطع سعرها 16 ريال سعودي.

بينما 8 قطع من وجبات البيك الشهية بـ 31 ريال سعودي .

أما عن وجبة المسحب الشهير بها البيك 7 قطع سعرها 12 ريال ونصف.

وكذلك المسحب 10 قطع سعرها 16 ريال سعودي أما بيكيبز الصدور أو الأوراك للدجاج بـ 14 ريال .

وعن السناك الدجاج للبيك ذات الأـ 5 قطع فسعرها 4.5 ريال سعودي.