كيفية التسجيل في حساب المواطن وسلم الرواتب بعد الزيادة الجديدة وشروط الاهلية

ينتظر الكثير من مستحقى دعم حساب المواطن موعد نزول الدعم لمستحقيه ونوضح بالمقال شروط استحقاق دعم حساب المواطن وسلم رواتب بعد الزيادة فى حساب المواطن وكيفية التسجيل للحصول على دعم حساب المواطن، فقد تم صدور أمر ملكي يفيد بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن 2022 لكل من تنطيق عليه شروط الأهلية والاستحقاق، ولذا أقبل الكثير من الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المتوسطة والفقيرة إلى البحث عن رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن من أجل الاستفادة من الدعم المالي الذي يصرف بشكل شهري، وأعلن برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي على تويتر أن إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر محرم 1444 أغسطس 2022 وهي الدفعة ال 57 سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أوضح البرنامج أنه بعد صرف الدفعة الجديدة سيتم تطبيق تعديلات جديدة على البرنامج بالإضافة إلى إعادة فتح التسجيل بحساب المواطن مرة أخرى، ومنذ الإعلان عن هذا الخبر أصبح الجميع مترقب لنزول الدفعة الجديدة، وانه سيتم إيداع الدفعة الجديدة في المدة ما بين 6 أغسطس إلى 10 أغسطس من الشهر الجاري أي أن هناك احتماليه صرفه قبل اليوم المحدد له.

شروط الحصول على أهلية حساب المواطن:

يشترط أن يكون الشخص المستفيد الأساسي ذو جنسية سعودية لا غير.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل دائم بالسعودية حيث يشترط ألا يكون سجين أو مقيم بداخل دار رعاية حكومية.

سلم الرواتب في دعم حساب المواطن:

سلم الرواتب في دعم حساب المواطن

شروط الحصول على دعم حساب المواطن بعد الزيادة الجديدة:

شروط الحصول على دعم حساب المواطن بعد الزيادة الجديدة

يشترط أن يكون مقدم الطلب ذو جنسية سعودية لا غير.

يشترط أن يكون مقيم بشكل دائم في السعودية.

وكما يشترط ان لا يقل عمر مقدم الطلب عن سن 18 عاماً.

وكما يشترط إرفاق ما يثبت الراتب الشهر للمتقدم بالإضافة إلى الراتب الإضافي إذا وجد.

ويشترط تقديم شهادة إثبات تدل وضع الشخص الاجتماعية سواء كان (متزوج أو مطلق أو أرمل).

وكما يشترط توفير ما يثبت أنه حسن السير والسلوك ولا يوجد عليها أي أحكام قضائية.

ويشترط أن يكون لدي مقدم الطلب حساب بنكي.

كيفية التسجيل للحصول على دعم حساب المواطن: