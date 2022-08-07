كيفية رفع مسوغات صرف العوائد السنوية بالسعودية وموعد نزولها 1444

باتت عملية رفع مسوغات صرف العوائد السنوية قبل وزارة المالية في المملكة والتعرف على طريقة القيام بذلك من المعلومات المهمة التي يريد العديد من المواطنين التعرف عليها لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم، ولهذا سوف نبين لكم في مقال اليوم طريقة رفع هذه المسوغات وطريقة التسجيل في العوائد السنوية من الأساس.

رفع مسوغات صرف العوائد السنوية

يمكن رفع مسوغات صرف العوائد السنوية بطريقة إلكترونية وفرتها وزارة المالية عبر مجموعة من الخطوات البسيطة هي:

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

اضغط فوق تبويب الخدمات الإلكترونية واختر أيقونة خدمات الأفراد.

انقر فوق عبارة رفع مسوغات صرف العوائد السنوية، وسوف يدخلك الموقع على الصفحة الخاصة بوصف الخدمة.

انقر على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط فوق الانتقال للخدمة.

أضف رقم هوية الشخص المتوفى الذي تطلب العائلة الحصول على العائد السنوي الخاص به من جانب الوزارة.

اضغط فوق الاستعلام، ثم انتظر قليلًا وسوف تظهر أمامك كل بيانات العوائد السنوية.

سوف تجد أن الموقع أتاح أمامك الآن إمكانية رفع مسوغات صرف العوائد، فقم بذلك.

أضف المسوغات بعد أن يوافق الموقع عليها، وانتظر الرد عليك خلال من ثلاثة أيام حتى خمسة أيام.

كما أنه يمكنك معرفة موعد نزول العوائد السنوية لعام 1444 من خلال موقعنا ثقفني.

طريقة التسجيل في العوائد السنوية

مسألة التسجيل في العوائد السنوية هي من العمليات التي تتم وفق خطوات محددة بكل دقة، كي يتمكن الشخص من الاستفادة من خدمة الدعم التي تقدمها وزارة المالية في المملكة بصورة رسمية، لهذا يمكن إتمام هذه العملية وفقًا لهذه التعليمات المبسطة: