وزارة المالية والاعلان عن تاريخ إيداع العوائد السنوية وخطوات الاستعلام عن العوائد

يبحث العديد من المواطنين والأشخاص المقيمين في السعودية حول موعد صرف العوائد السنوية 1444 هجرياً، فقد أعلنت وزارة المالية السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن صرف العلاوة والموعد الرسمي لها، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن موعد الصرف وتحديد مكان الصرف والاستعلام عن عدد الابناء المسجلين بالعوائد، حيث أعلنت وزارة المالية ميعاد الصرف للعوائد السنوية، والتوقيت الذي يسقط به حق الشخص بالصرف لتلك العوائد إن لم يلتزم بالوقت المحدد، وهذا إن لم يقم الشخص باستلام المبلغ بالميعاد المحدد، وان ميعاد الصرف للعوائد السنوية يكون مع ابتداء شهر محرم وجمادى الآخر، وفقاً للتعميم من إدارة المقررات العامة، ولابد من قيام جميع المستفيدين بصرف تلك العوائد بالميعاد الذي يتم تحديده، وإلا فإن حق الشخص في الصرف يسقط بسبب تأخير الاستلام، ونوضح كذلك خدمة إضافة الأبناء في العوائد السنوية، حيث يتم تقديم مخصصات مالية إلى مجموعة من الأفراد بشكل سنوي بناء على شروط محددة وذلك بهدف تخفيف ضغط المعيشة عليهم وتقديم يد العون إليهم.

كيفية إضافة الأبناء في العوائد السنوية:

ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية .

ثم تقوم بالنقر على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة إضافة الأبناء.

ثم تقوم بادراج جميع البيانات المطلوبة، وارفاق كافة المستندات اللازمة.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة ارسال البيانات.

أما فيما يتعلق بإمكانية أن يقوم الشخص المستفيد بالاستعلام عن عدد الأبناء الذي يمكن أن يقوم بإضافتهم في البيانات عند تحديثها عند صرف العوائد السنوية 1444 بطريقة إلكترونية من خلال اتباع بعض الخطوات وهي:

ادخل على رابط وزارة المالية بالمملكة. ثم النقرعلى أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار أيقونة خدمات الأفراد قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها. ثم تقوم باختيار ايقونة الانتقال إلى الخدمة. ثم عليك بادراج البيانات المطلوبة. الضغط على أيقونة الدخول

خطوات الاستعلام عن العوائد السنوية:

ادخل على رابط موقع وزارة المالية.

ثم تقوم بحجز الميعاد.

ثم تقوم بالموافقة على الأحكام بعد أن تنتهي من قراءتها.

ثم عليك بالنقر على اختيار الانتقال للخدمة.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية وتدخل رمز التحقق.

ثم الضغط على اختيار استعلام ذو اللون الأخضر.

الضغط على حجز موعد لصرف العوائد.

ثم عليك بتحديد مكان الصرف والإجراءات المتواجدة بالقائمة المنسدلة.

ثم تقوم بالنقر على اختيار حفظ بعد الانتهاء من حجز الميعاد.

كيفية الاستعلام عن ميعاد الصرف للعوائد السنوية:

كيفية الاستعلام عن ميعاد الصرف للعوائد السنوية