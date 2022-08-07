نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب بقسط ميسر للرجال والنساء والمتقاعدين في المقال التالي
تمويل بدون كفيل أحد القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية والتي تعد من الأشياء المهمة لتحقيق هدف ما في الحياة مثل تحسين المعيشة وشراء مستلزمات أو سيارة أو دفع مصاريف أو دعم مشروع صغير خاص..وغيرهم من الاحتياجات الضرورية، مما تنجز الكثير من الأحوال والظروف المعيشية الصعبة، ولكن لابد الأخذ في الاعتبار مخاطر تلك القروض وما ينتج عليها من زيادة أعباء المعيشة نظراً لسداد الأقساط ولهذا يجب الإطلاع على مبادئ حماية العملاء المتوفر في الموقع الخاص بالجهة بالإضافة إلى معرفة أسعار المنتجات التمويلية والاستفسار عن كافة شيء لمنع التعثر، ويفضل دائما التعامل مع الشركات والبنوك المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي السعودي من أجل ضمان حقوق طرفي التعاقد والتأكد من أن القرض مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.
تمويل بدون كفيل 100 ألف ريال سعودي
تقدم شركة النايفات تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل مخصص للسعوديين والسعوديات الجنسية فقط، متاح تمويل المتقاعدين أيضاً بنفس المميزات التي تقدمها للعملاء الموظفين، تعد الشركة من أفضل الشركات الموجودة في السعودية تقدم الحلول التمويلية مساهمة في رفع الاقتصاد السعودي من خلال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لقطاع الأعمال أيضاً، تتميز الشركة بسرعة إتمام الطلب وصرف القرض خلال يومان أو 72 ساعة في حالة إن كانت كافة المستندات مكتملة، كما تتيح القرض حتى 300 ألف ريال سعودي بشرط تقديم ضامن أو كفيل بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن الـ100 ريال سعودي.
شروط تمويل الأفراد شركة النايفات
- يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.
- كما ينبغي أن لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة وقت سداد آخر قسط في القرض.
- التمويل بدون ضمانات مخصص للسعوديين والسعوديات الجنسية فقط.
- يشترط سجل ائتماني جيد غير متعثر.
- جهات العمل معتمدة سواء قطاع حكومي أو خاص.
- لمعرفة المزيد من المعلومات والاستفسارات الاتصال على رقم النايفات 8001000088 أو 920035666.
تقديم طلب قرض بدون كفيل أو تحويل راتب
تعبئة نموذج طلب قرض عبر رابط شركة النايفات تمويل الأفراد بالإضافة إلى رفع الوثائق المطلوبة ومتابعة الطلب مع فريق المبيعات المتخصص في الشركة، جدير بالذكر يمكنك التواصل معهم عبر الاتصال على الرقم المذكور سابقاً.
المستندات المطلوبة للقرض
- تعبئة نموذج الإفصاح عن الالتزامات الشهرية (إجباري).
- إثبات الهوية الوطنية (سارية المفعول).
- خطاب تعريف بتفاصيل الراتب والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.
- رقم حساب الآيبان + كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 رواتب.
- العنوان الوطني.
- بطاقة عمل بالنسبة للرتب العسكرية.
- للمبالغ التي تزيد عن 200 ألف ريال يتطلب توقيع إقرار صحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب بقسط ميسر للرجال والنساء والمتقاعدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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