عروض تقسيط نيسان سنترا 2023 السيدان اليابانية المدمجة بـ600 ريال

إن كنت تبحث عن سيارة سيدان مدمجة، فإن نيسان سنترا 2023 Nissan Sentra هي خيار رائع. صحيح أنك من المحتمل أن تجد سيارات أخرى في نفس الفئة مثل هوندا سيفيك أو تويوتا كورولا. لكن ومع ذلك، إذا كنت ترغب في اختيار لا تندم عليه فإن سنترا 2023 هي الحل. بالرغم من عدم توفر الكثير من المعلومات الكاملة حتى الآن عنها. ويتبع هذا الجيل الجديد من سيارات السيدان اليابانية الهوية الجديدة للعلامة التجارية مع شبكة على شكل حرف V مطلية باللون الأسود. المصابيح الأمامية الرئيسية ضيقة ولها توقيع LED. كما تم تصميم المصد الأمامي بشكل جيد جدا أما أضواء الضباب فتأتي بطريقة مميزة.

مواصفات نيسان سنترا 2023 Nissan Sentra

تأتي نيسان سنترا 2023 مع محرك بنزين سعة 2.0 DIG يعمل بنظام الحقن المباشر للوقود. المحرك بقوة 147 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة مع عزم دوران يبلغ 20.04 كجم عند 4000 دورة في الدقيقة. يتم ربط المحرك بصندوق التروس بواسطة ناقل حركة CVT ذو التعشيق المستمر. أما من الجوانب تبدو خطوط سنترا 2023 الجديدة أكثر وضوحًا وتحتوي على تجعيدين فقط. أحدهما في الأسفل والآخر فوق مقابض الأبواب. في الجزء الخلفي ، تتميز سنترا الجديدة بمصابيح خلفية أفقية رفيعة للغاية تمتد عبر غطاء صندوق الأمتعة. كما يوجد بها تجعدان يشبهان حرف V.

سنترا 2023 Nissan Sentra من الداخل

يتميز الديكور الداخلي لسيارة سنترا الجديدة بلوحة عدادات مغطاة بالجلد الأسود وبطانات أبواب مع درزات حمراء. مركز الوسائط المتعددة من النوع العائم وتوجد أسفله ثلاث فتحات تهوية على شكل توربين طائرة. تكييف الهواء رقمي ثنائي المنطقة. يبلغ طول سنترا 2023 الجديدة 4.64 مترًا وعرضها 1.81 مترًا وارتفاعها 1.45 مترًا وقاعدة عجلاتها 2.71 مترًا. تبلغ سعة صندوق الأمتعة 466 لترًا ويمكن لخزان الوقود استيعاب ما يصل إلى 47 لترًا من الوقود.

سعر سنترا 2023 في السعودية

وفقًا للأسعار العالمية المعلنة ستكون الفئة الأولى من سنترا 2023 في السعودية عند 100 ألف ريال تقريبا. هذا السعر لا يشمل بالطبع الضريبة المضافة بنسبة 15%. أما بخصوص عروض تقسيط السيارات الجديدة فتخضع لظروف مختلفة بحسب كل عميل. لكن بشكل عام يمكن تقسيط سنترا 2023 بـ600 ريال على سنتين. وفي هذه الحالة يسدد 50% دفعة مقدمة والباقي عند انتهاء التعاقد.