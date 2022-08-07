نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يبدأ من 120 الف ريال حتي 300 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية السعودي حيث يعتبر تمويل العمل الحر من أكثر الصناديق شعبية التي يقدمها البنك لأنه محفز لإنشاء مشاريع العمل الحر لأصحاب الأعمال الحرة التي تعمل على تنشيط اقتصاد مملكة المملكة العربية السعودية والمساهمة في توفير فرص العمل لمواطني المملكة.

حيث يمكنك من خلال البوابة الرسمية للتنمية الاجتماعية اتباع شروط الحصول على قرض العمل الحر لأصحاب الحرف حيث يبدأ من 120 الف ريال وينتهي مع تمويل السيارات 300 الف ريال سعودي.

قرض العمل الحر من بنك التنمية 1444

يعتبر قرض العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي من أكثر الصناديق التي تساعد مواطني المملكة العربية السعودية على دخول سوق العمل الحر وزيادة إنتاجيتهم ، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي. علاوة على ذلك يمكنك معرفة استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة 1444

كما استهدف بنك التنمية أكثر فئات المجتمع السعودي التي تحتاج إلى زيادة دخلها ، وهم:

متقاعد أو عاطل عن العمل.

الموظفون الذين يقل راتبهم الشهري عن 14 ألف ريال سعودي.

أولئك الذين ليس لديهم أي تعاملات مالية مع بنوك المملكة العربية السعودية.

عمال الخدمة المتخصصين بكافة فروعها.

شروط قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية 1444

وضع بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط للحصول على قرض العمل الحر الجديد 1444 ، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون العميل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية.

يشترط بنك التنمية الاجتماعية وضع ضمان مقابل التمويل.

أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة ولا يقل عن 60 سنة.

ألا يتجاوز صافي الراتب الشهري للعميل 14 ألف ريال سعودي.

يجب على العميل اجتياز اختبار التحقق من الائتمان.

تسليم جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الكفيل مطلوب.

كيفية الحصول على تمويل العمل الحٌر من بنك التنمية السعودي

أتاح بنك التنمية الاجتماعية تقديم طلب للحصول على تمويل إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد فروع البنك في المملكة من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية .

انقر فوق منتجاتنا ، ثم انقر فوق المنتجات الفردية.

اختر صندوق العمل الحر.

اضغط على التمويل النقدي.

اضغط على التقديم الإلكتروني في أعلى الصفحة ، ثم اضغط على “الدخول عبر المنصة الوطنية الموحدة”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام أبشر.

انقر على إضافة طلب جديد ، ثم اختر الحصول على تمويل جديد.

اختر منتج العمل الحر من بين المنتجات الأخرى التي يقدمها البنك ثم انقر فوق الخدمات المتخصصة.

يرجى قراءة جميع الإقرارات والضمانات بعناية ثم قبولها.

الضغط على سجل الطلب ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة وهي: بيانات وثيقة العمل الحر ، البيانات المتعلقة بالمهنة ، بيانات الكفيل.

قم بإرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة ثم انقر فوق حفظ (في حالة عدم توفر جميع المستندات المطلوبة ، انقر فوق حفظ لجميع المستندات ثم أكمل الطلب عند توفره).

انقر فوق علامة التبويب قبول كافة الملفات ، ثم انقر فوق إرسال الطلب.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب.

وبالتالي ، فقد تقدمت بطلب للحصول على تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية ، ويمكنك أيضًا الاتصال بالبنك إذا كان لديك أي أسئلة على الرقم الموحد 920008002.