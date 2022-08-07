جامعة الملك فيصل توفر وظائف شاغرة للسعوديين بنظام العقود

تعلن جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين بنظام العقود وقد بين عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه يجب أن يكون المتقدم مقيم بالسعودية أي سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، ويجب أن لا يكون المتقدم يعمل في وظيفة حكومية عند تقديم الطلب، وعلى من توجد لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة عن طريق الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس ويراعى أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة واحدا بصيغة PDF ويحتوي المستندات التي سنتعرف عليها في السطور القادمة.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الملك فيصل

ينبغي على المتقدم إحضار سيرة ذاتية.

نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

نسخة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وينبغي أن يكون حاصل على المؤهلات المطلوبة تقديمها عن طريق الرابط أدناه وذلك من يوم الأحد الساعة الثالثة عصراً بتاريخ 2 / 01 / 1444 هـ، إلى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الأربعاء بتاريخ 05/ 01/ 14443 هـ.

لتقديم الطلب: اضغط هنا

وظائف في جامعة الملك فيصل

وبينت الجامعة أن الوظائف المتوفر تشمل ما يلي: (مدير مكتب، أمين مكتبة، مأمور وثائق ومحفوظات، باحث إعلامي مترجم، علاقات عامة، مصمم، مصور، مساعد، مدرس لغة، أخصائي أنظمة تشغيل، مهندس شبكات، محلل ومصمم نظم، مطور برامج، مبرمج تطبيقات، أخصائي أنظمة تشغيل، أخصائي دفاع سيبراني بنية تحتية، مطور واجهات ويب، مهندس تقنية معلومات، مسؤول نظم، مصمم بنية أمن سيبراني، مطور أمن سيبراني، مقيم برمجيات آمنة، أخصائي سياسات أمن سيبراني، ومحاضر في تخصصات “المالية، المحاسبة، إدارة، سلاسل إمداد، الحاسب، رياضيات، توجيه وإرشاد”)

شروط التقديم على وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل

بخصوص شروط التقديم على الوظائف، بين الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس، إنه ينبغي للتقديم على الوظائف المتوفرة ما يلي: