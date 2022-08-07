كم سعر ايفون ١٣ برو ماكس في STC ومزايا الاستحقاق؟

كم سعر ايفون ١٣ برو ماكس في STC وما هي عروض تقسيط جوالات ايفون 13 الجديدة المتوفرة لدى الشركة سواء من خلال المتجر الإلكتروني أو من خلال فروعها المتاحة في المملكة العربية السعودية، وكذلك هل ايفون ١٣ متوفر في stc فجميع هذه الأسئلة وفرت الشركة لها جواب شامل من خلال الموقع الإلكتروني لذا سنتعرف على تفاصيل شروط ايفون 13 برو Max تقسيط أو كيف تعرف انك تستحق جوال من STC وبالأخص الايفون بجميع الإصدارات المتوفرة.

كم سعر ايفون ١٣ برو ماكس في STC

هناك العديد من خيارات الدفع التي قدمتها شركة الاتصالات السعودية عند الحصول على جهاز ايفون 13 برو ماكس من بينها سداد المبلغ بالكامل، أو إمكانية سداد المبلغ على أقساط شهرية والدفع مع الفواتير المستحقة على العميل، أما عن كم سعر ايفون ١٣ برو ماكس في STC فهي كما يلي:

شراء الإصدار بسعة التخزين 128 جيجا بايت سيكون مقابل دفع 4640 ريال سعودي.

الإصدار الثاني وهو بحجم 256 جيجا بايت سيكون مقابل سداد 5140 ريال سعودي.

بينما عند الحصول على إصدار 512 جيجا بايت سيكون مقابل مبلغ مالي مقدر ب 6189 ريال سعودي.

والإصدار الأخير هو 1 تيرا بايت وسعره في الاتصالات السعودية 6989 ريال سعودي.

مميزات تقسيط جوالات ايفون 13 stc

هناك العديد من الأسباب التي تدعوك إلى شراء الأجهزة الذكية من خلال الاتصالات السعودية، من بينها:

إمكانية تفعيل الباقات التي سيقوم العميل بالاشتراك بها بسهولة، كما يحصل على شريحة اتصالات عند الاستلام.

التوصيل المجاني إلى أي مكان داخل المملكة وفي خلال يوم عمل فقط، ويمكن تسجيل الطلب في العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً للحصول عليه في اليوم التالي.

توفر الشركة العديد من الشروط البسيطة لكي تمكن عملائها من الحصول على جوال تقسيط من الاتصالات السعودية وخصوصًا الايفون ويمكن معرفة شروط الاستحقاق عند زيارتك للمتجر الإلكتروني المتوفر من خلال الشركة للتسهيل على العملاء في كل مكان، وتقدم من خلاله إمكانية تقديم الطلب وتعرض ضريبة القيمة المضافة بناءً على أسعار السلع المتاحة خلال الفترة الحالية لدى الفروع أو المتجر.